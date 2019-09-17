الطالع الفلكى الثّلاثَاء 17/9/2019..مُوسِمْ الإسْتِشْفَاء!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 7 تُوت قبطى، 17 أيْلول رُومى، 18 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إيدَكْ معانا يا أخ) - إيدَكْ معايا إنتا وزُؤنى لحد مَحطّة الأوتوبيس.(محمّد صبحى من فيلم أنكل زيزو حبيبى-1977)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس تنتقل لبُرج العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل الشّمس بمشيئة الله تَعَالى بُرج الأسد لبُرج العذراء فى التاسعة و35 دقيقة صباحاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الميزان فى التاسعة و 35 دقيقة مساء 17 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان 29 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 4 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الأسد (ينتقل للعذراء فى 11 سبتمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)









برج العذراء برج الإستشفاء والتداوى سواءً من الصدمات النفسية عاطفية أو مالية ومن الأمراض الجسدية خاصةً الأمراض الجلديّة فسيّد البرج هو كوكب عطارد الطبيب والإعلامى ، الإهتمام بالأطفال الصّغار ورعايتهم صحيّاً وفحص مواعيد تلقّى الأمصال فى مواعيدها المُحدّدة ، البدء فى كورس تحسين القوام أو التداوى بالأعشاب والطب البديل الآمنة كوْن العذراء برج الصيدلة ، العودة لمقاعد الدّراسة أثناء وجود الشمس فى العذراء تُؤمّن إمتصاصنا لأعلى قدر مُمكن من المعلومات فى أقصر وقت والدراسة المُستمرة لامفر منها لتحديث قدراتنا العلمية والمهنيّة بكورسات ودبلومات مُكثّفة مضغوطة مفيد ليكون بإمكاننا مُواكبة التطوّر والإحساس بأننا شباب ولا نرتكن على شهادة علمية تقادمت بمرور أعوام طويلة ، هذا كفيل بتأميننا من الشعور بالعَجَز أمام مدير العمل فى مقارنة مع شاب حديث التخرج إلتحق حديثاً بالعمل وحاصل على شهادة علمية راقية.





**يقوم جسدنا بالتنفس هواءً ملوّثاً ،إلتهام طعام ملوّث، جزء من هذه المواد السّامة يتم تخزينها فى أجسادنا بمرور الوقت ولايتمكّن الجسد من التخلّص منها وبالتالى فهى تعمل على عرقلة النشاط العقلى والنفسى العاطفى، فالضيق والتوتر قد يكونان بسبب صحّى بدنى وليس إجتماعى، قام الهنود بابتكار نظام ترميم وتنظيف للجسد من كتاب آير فيدا للأعشاب بهدف تخليصه من المواد السّامة وشحنه بموادّ عشبيّة مُساندة لإسترجاع قوّته وشبابه من جديد، بَانْشَا تعنى خمسة و كارما تعنى الأفعال، أى الأفعال الخمسة ، والتى تشمل النار،الماء،الهواء، التراب ، الأثير والخشب وأىّ خلل فى أحد هذه العناصر فى الجسد يؤدى لخلل فى إتزان الشخص، فعنصر النّار المسئول عن حرق وهضم الطعام فى جسدنا ، إن خفتت تلك النار فعلينا أن نتوقّع عدم تمثيل العناصر الغذائيّة وامتصاصها جيّداً فى جسدنا ، بل وربّما إمتصاص جسدنا للمواد المُضرّة من هذا الطعام وعدم قدرته على التخلص منه.





يقوم المختصّون بجلب زيوت خاصّة نقيّة وتنظيم طاقة هذه الزيوت بارتجاجات مَوْجِيّة مُعيّنة ،ثم وضعها فى إناء من النّحاس الأحمر وصَبّ الزيت على جبهة المريض أو عينه الثالثة بين عينيْه، تدليك الجسد بتوليفة نادرة من الأعشاب مع شرب مشروبات ساخنة عشبيّة لها إمكانيّة تخليص الجسم من السّموم ، عمليّة بانشا كارما هى عمليّة مُوسميّة بمعنى أنّها لا تتمّ فى أى وقت إعتباطيّاً ولكن لابدّ من توافر المُناخ الملائم والقوى الكونيّة المُساندة والمُعضّدة لعمليّة الترميم الجسدى وتكون غالباً عند دخول الشمس أوعطارد أو القمر لبرج العذراء ، وتتم فى أحد المُنتجعات الجبلية المنعزلة عن ضجيج وتلوث العالم الحديث.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الثور: نضجت وترغب بالمطالبة برفع درجتك الوظيفيّة أو مكاسبك ؟حاول أن يكون تطوّرك تدريجيّاً حتى تتأكد من متانة مركزك وقابليّة طلباتك للتحقق.





برج الجوزاء: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجاً.





برج السّرطان: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الأسد: ترغب فى شرب كوب من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، عادةً مايكون الصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج العذراء: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.





برج الميزان: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج العقرب: الحديث بالفن والرياضة أفضل مادة للحوار بعيداً عن النعكشة فى أمورك الشخصيّة أو الماليّة على لسان المُتطفلين ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: لا تستلم أعمالاً جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: فرصة لتنظيم مكتبك إن كنت تُعانى من تلال المستندات ولخبطة الدّفاتر ، وعملية الصيانة السنويّة لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الحوت: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.



