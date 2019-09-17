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مواجهة خاصة بين كورتوا ونافاس في قمة ريال مدريد وسان جيرمان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
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مواجهة خاصة بين كورتوا ونافاس في قمة ريال مدريد وسان جيرمان
كورتوا ونافاس
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ، والذي سيشهد منافسة ثيبوت كورتوا ضد كيلور نافاس ، لكن هذه المرة كانا منافسين.

 عمل حارسا المرمى جنبًا إلى جنب مع بعضهما البعض في لوس بلانكوس في الموسم الماضي وتنافسا على الصدارة بين الفريقين. 

الأهداف: في باريس ، سيكونون على بعد 100 متر من بعضهم البعض على أرض الملعب ، بعد 17 يومًا من انضمام كيلور إلى بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي. 

النقاش حول من يستحق أن يكون حارس مرمى زين الدين زيدان لا يزال مستمراً في ملعب سانتياغو بيرنابيو تغلب كورتوا على هدفين أمام ليفانتي قبل أن يحافظ على تقدم فريقه بهدف وحيد في وقت متأخر من المباراة ، بينما حافظ كيلور على نظافة في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج.


كان الموسم الماضي عندما نشأت المنافسة بين الاثنين ، حيث استخدم جولين لوبيتيجي فريق كوستاريكا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أن يظهر سانتياغو سولاري تفضيله على كورتوا.

 الآن يبدأ كيلور من نقطة الصفر بينما يتطلع إلى لعب دور في مشروع باريس سان جيرمان الطموح لغزو أوروبا ، في حين يعتزم كورتوا أن يعتبر مرة أخرى كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

وكان وصول الأخير هو بداية النهاية للأولى ، الذي كان يستعد لموسم آخر من التغطية على بلجيكا الدولي قبل مغادرته هذا الصيف وفي الوقت نفسه ، سوف يعود ألفونس أريولا ، الذي قام بالرحلة المعاكسة وانضم إلى مدريد في صفقة قرض لمدة موسم ، إلى باريس يوم الأربعاء ، وهذه المرة جالسًا على مقاعد البدلاء في لوس بلانكوس.
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