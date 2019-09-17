"كان لازم أخف علشان أمي".. أبرز 10 تصريحات لـ هيثم شاكر ببرنامج "صاحبة السعادة"









سافر خارج مصر للعلاج

في البداية أكد هيثم شاكر، أنه أصيب بسرطان القولون من سنوات عديدة، وسافر خارج مصر للعلاج، وتسبب ذلك في اصابته بمضاعفات كانت تمنعه من تناول الطعام لأيام متتالية.









"أصدقاؤه لم يعلموا بمرضه"

وأوضح هيثم شاكر، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" أنه لم يبلغ أحد بمرضه حتى أصدقاؤه المقربون منه، حتى لا يثير قلقلهم، وتعامل مع الأمر بهدوء، ولم يعرف بهذا سوى عدد محدود من المقربين منه.





"والدتي هي مصدر القوة بالنسبة لي"

وأوضح هيثم شاكر، أن والدته هي مصدر القوة بالنسبة له، وكانت الداعم الأول في رحلة مرضه، ومن أهم الأسباب التي كانت تشجعه على التعافي والشفاء.





وقال هيثم نصا: " هي التي كانت بتساعدني علشان أتحسن وأكون جنبها".





"مكنتش حابب أصعب على حد"

وعن سبب عدم اعلانه عن اصابته بالمرض، خوفا لعدم اثارة الشفقة، حيث قال: " ا كنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي نظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي".





حل الفنان الشاب هيثم شاكر، ضيفا، على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر شاشة "دي إم سي"، للحدث عن أزمة إصابته بمرض السرطان، والذي أعلن عن اصابته به بعد تعافيه تماما، وهو سبب اختفاؤه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.