"كان لازم أخف علشان أمي".. أبرز 10 تصريحات لـ هيثم شاكر ببرنامج "صاحبة السعادة"
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
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شيماء الشاهيني
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حل الفنان الشاب هيثم شاكر، ضيفا، على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر شاشة "دي إم سي"، للحدث عن أزمة إصابته بمرض السرطان، والذي أعلن عن اصابته به بعد تعافيه تماما، وهو سبب اختفاؤه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.
سافر خارج مصر للعلاج
في البداية أكد هيثم شاكر، أنه أصيب بسرطان القولون من سنوات عديدة، وسافر خارج مصر للعلاج، وتسبب ذلك في اصابته بمضاعفات كانت تمنعه من تناول الطعام لأيام متتالية.
"أصدقاؤه لم يعلموا بمرضه"
وأوضح هيثم شاكر، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" أنه لم يبلغ أحد بمرضه حتى أصدقاؤه المقربون منه، حتى لا يثير قلقلهم، وتعامل مع الأمر بهدوء، ولم يعرف بهذا سوى عدد محدود من المقربين منه.
"والدتي هي مصدر القوة بالنسبة لي"
وأوضح هيثم شاكر، أن والدته هي مصدر القوة بالنسبة له، وكانت الداعم الأول في رحلة مرضه، ومن أهم الأسباب التي كانت تشجعه على التعافي والشفاء.
وقال هيثم نصا: "هي التي كانت بتساعدني علشان أتحسن وأكون جنبها".
"مكنتش حابب أصعب على حد"
وعن سبب عدم اعلانه عن اصابته بالمرض، خوفا لعدم اثارة الشفقة، حيث قال: "ا كنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي نظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي".
"ربنا مابيعملش حاجة وحشة"
وأوضح هيثم شاكر، أن راض تماما بما حدث له، وأن المرض ما هو الا اختبارات من الله، وعلى الانسان أن يتقبلها بنفس راضية.
"احلف بالله" أول أغنية لي
قال الفنان هيثم شاكر، إن أول أغنية له كانت في عام 2001، وهي "احلف بالله"، قائلا:" الاغنية دي حققت نجاحا كبيرا، وكانت ضمن ألبوم كوكتيل يضم 7 اصوات جديدة لشركة إنتاج جديدة آنذاك.
وتابع هيثم شاكر:" الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وأدين إلى فايز عزيز بالفضل لأنه صاحب أول شركة انتاج موسيقى فتحت أبوابها لي وآمن بموهبتي..كنت أرغب في تغيير الأغنية كي أواكب موسم الصيف ولكن الأغنية حققت نجاح كبير".
هيثم شاكر يرد على ادمانه للمخدرات
استنكر الفنان هيثم شاكر، الشائعات التي أُطلقت ضده وزعمت إدمانه المخدرات، قائلا، "الناس بتقول إني مدمن مخدرات وتلاقي ناس تقول أنا شفته بعيني بس أنا مكنش ينفع أطلع أتكلم، لأني كان بقالي 5 سنين أو أكتر بعيد عن الميديا والوسط الفني".
استنكر الفنان هيثم شاكر، الشائعات التي أُطلقت ضده وزعمت إدمانه المخدرات، قائلا، "الناس بتقول إني مدمن مخدرات وتلاقي ناس تقول أنا شفته بعيني بس أنا مكنش ينفع أطلع أتكلم، لأني كان بقالي 5 سنين أو أكتر بعيد عن الميديا والوسط الفني".
هيثم شاكر يتحدث عن علاقته بأبنائه
كشف شاكر عن علاقته بأبنائه مشيرا إلى أنهم يتعاملون معه كصديقهم وينادونه بـ "هثيم" ويعتبرونه "صاحبهم وصديقهم وبيتعاملوا معاه على أنه من سنهم وبيقفشوا معايا وبيتخانقوا معايا"، معتبرا أنهم أفضل شيء حدث في حياته وأن نجله محمد يعشق كرة القدم ويشجع النادي الأهلي مثله ومتعصب في تشجيع النادي الأهلي.
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