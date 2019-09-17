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ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الأسبوع الخامس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
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ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الأسبوع الخامس
ليفربول ونيوكاسل
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الفجر الرياضي
 
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أسدل الستار على الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الإثنين، حيث تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره وست هام يونايتد في ختام الأسبوع بدون أهداف.

وكان فريق مانشستر سيتي خسر أمام فريق نوريتش سيتي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، أما فريق ليفربول فتمكن من تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 5 جولات خاضها الفريق بالبطولة.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 15 نقطة.
2- مانشستر سيتي 10 نقاط.
3- ليستر سيتي 8 نقاط.
4- توتنهام هوتسبير 8 نقاط.
5- تشيلسي 8 نقاط.
6- مانشستر يونايتد 8 نقاط.
7- ويست هام 8 نقاط.
8- أرسنال 7 نقاط.
9-إيفرتون 7 نقاط.
10- كريستال بالاس 7 نقاط.
11- ساوثهامبتون 7 نقاط.
12- نوريتش سيتي 6 نقاط.
13- بيرنلي 5 نقاط.
14- برايتون 5 نقاط.
15- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.
16- بورنموث 4 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط.
18- استون فيلا 4 نقاط.
19- ولفرهامبتون 3 نقاط.
20- واتفورد نقطة واحدة.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الأسبوع الخامس
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المزيد عن: مانشستر سيتي ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول رياضة ترتيب الدوري الانجليزي
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