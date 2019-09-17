منافس نتنياهو يعد بالأمل والتغيير

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قال المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، إن التصويت يتعلق بالأمل والتغيير.



وأدلى القائد العسكرى المتقاعد بينى جانتز بصوته اليوم الثلاثاء بالقرب من منزله فى مدينة روش هاين بوسط اسرائيل.



يترشح "حزب أزرق أبيض" الذي يتزعمه غانتس مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو. يمكن أن يكافح كلا الحزبين لتشكيل تحالف أغلبية مع حلفاء أصغر حجمًا، مما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.



خارج مركز الاقتراع، يقول غانتز "سنحقق الأمل، سنحقق التغيير، دون فساد، وبدون تطرف".



يقود الجنرال السابق حملته بشعار الوحدة والمساواة، حيث قدم نفسه بديلًا صريحًا لنتنياهو الذي تشوبه الفضائح. إنها الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في بناء ائتلاف بعد تصويت أبريل وحل البرلمان



ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انتخابات بلاده ستكون "قريبة جدًا".



يسعى نتنياهو، وهو القائد الذي خدم اطول مدة في التاريخ الإسرائيلي، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة على التوالي، وخامسة إجماليا. لكنه يواجه تحديا قاسيا من قبل القائد العسكري المتقاعد بيني جانتز، الذي يدير حزبه "أزرق أبيض" الوسطي.



يمثل تصويت اليوم الثلاثاء المواجهة الثانية لهذا العام بعد الانتخابات السابقة في أبريل.



بدا أن نتنياهو مهيأ للبقاء في منصبه في ذلك الوقت، مع سيطرة حلفائه التقليديين على الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة على الأغلبية البرلمانية.



وفي وقت سابق، كان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بضم "جميع المستوطنات" في الضفة الغربية، بما في ذلك الجيب الواقع في قلب أكبر مدينة فلسطينية، في خطوة أخيرة بدا أنها تهدف إلى تعزيز الدعم القومي في اليوم السابق للانتخابات.



يقاتل نتنياهو من أجل بقائه السياسي. في الأسابيع الأخيرة من حملته، كان يبشر بوعود متشددة تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين إلى حزب الليكود وإعادة انتخابه في تصويت لم يسبق له مثيل يوم الثلاثاء.



وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات " بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل مئات اليهود الذين يعيشون تحت حراسة عسكرية مكثفة وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة، أجاب نتنياهو "بالطبع".



يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف عقب انتخابات أبريل، مما أدى إلى حل البرلمان.



قدم نتنياهو سلسلة من التعهدات الطموحة في محاولة لحشد الدعم، بما في ذلك الوعد بضم غور الأردن، وهي منطقة حتى الإسرائيليين المعتدلين يعتبرونها إستراتيجية، ولكن يعتبرها الفلسطينيون ايضا سلة الخبز لأي دولة مستقبلية.



يزعم النقاد أن تعهدات نتنياهو، إذا تم تنفيذها، ستشعل الشرق الأوسط وتزيل أي أمل فلسطيني متبقي في إقامة دولة منفصلة. نبذ خصومه السياسيون حديثه عن الضم كحيلة انتخابية، وأشاروا إلى أنه امتنع عن ضم أي إقليم خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد.



استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967.



يعيش الآن أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى حوالي 700000 مستوطن يهودي. لقد ضمت إسرائيل بالفعل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليًا. يعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.



سيكون تصويت اليوم الثلاثاء إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو، حيث اعتبر نفسه المرشح الوحيد القادر على مواجهة تحديات إسرائيل الكثيرة. لكن خصومه يقولون إن مشاكله القانونية - بما في ذلك توصية من المدعي العام بتوجيه الاتهام إليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة - تلوح في الأفق بحيث لا يستطيع تحملها.



افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7 من صباح اليوم الثلاثاء مع توقع خروج صناديق الاقتراع في نهاية يوم التصويت في الساعة 10 مساءً. من المتوقع أن نظهر النتائج الرسمية بين عشية وضحاها.

