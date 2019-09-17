لأول مرة.. عموري يكشف تفاصيل مثيرة للجدل حول فترته في الهلال السعودي

Advertisements

تحدث لاعب نادي الهلال السعودي، ونجم نادي الجزيرة الإماراتي الحالي عمر عبد الرحمن عموري، عن بعض التفاصيل حول فترة تواجده داخل صفوف نادي الهلال السعودي، مؤكدًا بأن تلك التفاصيل يتحدث عنها لأول مرة أمام الجمهور السعودي وذلك منذ إنفصاله بشكل رسمي عن نادي الهلال في الصيف الماضي.



يذكر أن عموري كان قد وقع لمصلحة نادي الهلال السعودي في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف نادي العين الإماراتي، ولكن اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما جعله يبتعد بعض الشيء عن المشاركة في المباريات، لترفض إدارة الهلال فيما بعد تجديد عقد اللاعب، وذلك على الرغم من المطالبات الجماهيرية من قبل أنصار نادي الهلال السعودي ببقاءه في صفوف الفريق.



وتحدث عموري، عبد برنامج صدى البلد، وقال: "تحصلت على عروض واحد فقط من قبل نادي الهلال السعودي، وقد تم إعطائي 24 ساعة فقط للرد عليه، كنت أرغب في البقاء في صفوف نادي الهلال، ولكني شعرت أن صيغة العرض أن المسئولين لا يريدون تواجدي في النادي، في الحقيقة كيف أشعر بأن مسئولي الهلال يريدونني، وهم أعطوني 24 ساعة فقط للرد على عرض التجديد، بينما أجدهم يفاوضون لاعب آخر لمدة 4 أشهر كاملة، هذه الأمور جعلتني أرحل عن النادي"



يذكر أن عموري كان قد أعلن عن رغبته من قبل في البقاء في صفوف نادي الهلال، موجهًا كل الشكر للجماهير التي وقفت بجانبه في فترة الإصابة على وجه التحديد، ولكن يبدو بأن إدارة نادي الهلال لم تكن ترغب في إستمرار عموري في صفوف الزعيم بحسب ما يراه اللاعب نفسه.