الجوازات توضح كيفية الخروج النهائي قبل نهاية الإقامة

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كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن كيفية الخروج النهائي قبل نهاية الإقامة بعدة أيام.



وأجابت المديرية عن تساؤل ورد إليها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه السائل: "هل باستطاعتي إصدار خروج نهائي قبل نهاية الإقامة بعدة أيام، وكم الفترة التي أستطيع فيها المغادرة بعد انتهاء تاريخ الإقامة".



وردت "الجوازات" على ذلك بالقول: "بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي قبل نهاية صلاحية هوية مقيم، وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم".



في شأن آخر، أعلنت مديرية الجوازات الخطة السنوية لأعمالها في موسم حج 1440هـ، المتضمنة مرحلتا القدوم والمغادرة في مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.



وقالت إنّه تم دعم وتجهيز المنافذ الدولية بقوات للدعم والمساندة؛ لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بتوفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصَّصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.



وبيَنت "الجوازات" أن خططها شملت الجوانب الإدارية والميدانية والإعلامية في المواقع المخصصة لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام، ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.



ومن مهام المديرية العامة للجوازات:

استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية عن طريق إدارات الجوازات في المملكة وإصدارها لمن تتوافر فيهم الشروط النظامية.

تنظيم سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم.

تنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالصورة النظامية.

منح رخص الإقامة للوافدين الذين ألزم نظام الإقامة ضرورة حصولهم على رخص الإقامة كالقادمين بقصد العمل.

استقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة.



استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة خلال كل موسم حج وإنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، وكذلك إنهاء إجراءات خروجهم بعد أداء مناسك الحج وتعقب سفر المتخلفين منهم.



مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة.



مكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة وتأشيرات السفر بما يحد من تزويرها.

تطبيق نظام وثائق السفر الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م24 وتاريخ 2851421هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وز وتاريخ 2391422هـ.

التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الإجراءات اللازمة بشأنهم.

إعداد النشرات الإحصائية الخاصة بأعمال الجوازات المختلفة.

استحداث الإدارات والشعب والأقسام اللازمة في المديرية العامة للجوازات وفروعها بالمناطق والمحافظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إعداد اللوائح الداخلية للمديرية العامة للجوازات والإدارات المختصة بها.

الاتصال بالإدارات الحكومية الأخرى في المملكة والتنسيق معها حول الإجراءات المرتبطة بينها وبين المديرية العامة للجوازات.

إعداد النشرات الإعلامية الدورية التي توضح واجبات المواطن السعودي والوافد حول الأمور المتعلقة بأعمال الجوازات المختلفة.

تدريب العناصر البشرية وتأهيلها عسكريًا وفنيًا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة وفتح أبواب الابتعاث أمام منسوبي المديرية العامة للجوازات داخليًا وخارجيًا.

إنشاء المباني اللازمة للمديرية العامة للجوازات وفروعها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية اللازمة ودعمها بالقوى البشرية العاملة المدربة.



