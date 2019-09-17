"صحة" البحر الأحمر: الكشف على 70115 مريضا وإجراء 925 عملية خلال أغسطس





وأوضح أن ذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار إبراز حجم الخدمات والمجهودات التي تقدمها مستشفيات البحر الأحمر.





وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل الوزارة نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، إنه خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم استقبال عدد 27812 مريضا وتم الكشف على عدد 42303 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.



وأضاف وكيل وزارة الصحة تم تقديم الخدمة الطبية بالأقسام الداخلية لـ3221 وتم إجراء 925 عملية ما بين كبري ومتوسطة وصغرى وذات مهارة وتم إجراء 294 حالة ولادة طبيعية وقيصرية وتم إجراء 1201 جلسة علاج طبيعي لعدد 406 حالات وتم عمل أشعة عادية لـ3620 حالة وتم عمل أشعة موجات فوق صوتية لـ945 حالة.



كما تم عمل أشعة مقطعية لـ577 حالة، كما تم إجراء رنين مغناطيسي لـ310 حالة، كما تم إجراء عدد 145 أشعة أيكو على القلب ورسم قلب لـ607 حالة، كما تم إجراء أشعة دوبلر لـ156 حالة.



وأوضح "مرعي" تم إجراء عدد 2477 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابي فيروس CB والسلبي منها لعدد 231 مريضا وتم استقبال 105 أطفال حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 202 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، يتم تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك طبقًا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.



أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نشاط مستشفيات الصحة بمحافظة البحر الأحمر، خلال شهر أغسطس 2019، حيث تم الكشف على 70115 مريضا وإجراء 925 عملية جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى وذات مهارة، بجميع مستشفيات المحافظة.