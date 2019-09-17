لوشيسكو يطلق تصريحات نارية قبل مباراة الاتحاد والهلال في دوري الأبطال

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قال المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، إن فريقه سيدخل مباراة الاتحاد في إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا من أجل تحقيق الإنتصار والعبور إلى المربع الذهبي، من أجل استمرار محاولة الفريق الهلالي لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائن الهلال منذ نحو 19 عام من الآن.



وحدث رازفان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد والهلال السعودي، وقال: "بكل تأكيد، نحن نعلم أن مباراة الاتحاد والهلال هي مباراة صعبة للطرفين، فهي مواجهة مصيرية سوف تحسم المتأهل إلى نصف نهائي أكبر بطولة في قارة آسيا، لذا فنحن نطمح في تحقيق الفوز والإنتصار، ونريد أن تكون المباراة ذكرى رائعة بالنسبة لنا فيما بعد".



وقال المدرب الروماني لنادي الهلال، بأنه يتوقع بأن تكون تلك المباراة، هجومية من قبل الناديين، خاصة في ظل إمتلاك الهلال والاتحاد عناصر هجومية قوية للغاية، وقادرة على تقديم الإضافة بالنسبة للفريقين، لذا فإن دفاعات الهلال والاتحاد اليوم سوف تواجه إختبار صعب للغاية، بحسب وجهة نظر رازفان لوشيسكو.



وختم مدرب نادي الهلال السعودي تصريحاته قبل مباراة الهلال قائلًا: "لقد تحدثت سابقًا عن كون تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع نادي الهلال السعودي، هو أحد أهدافها مع الفريق، لذا فنحن سنلعب كل مباراة قادمة كأنها مباراة نهائي، وعلينا أن نتحلى بالقتالية من أجل تحقيق الإنتصار والفوز على حساب الاتحاد، ومن ثم نبدأ التفكير في مباراة نصف النهائي".



يذكر أن الفائز من مباراة الهلال والاتحاد اليوم، سيتأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا وسيلعب مع نادي السد القطري، الذي نجح في عبور عقبة النصر السعودي وتأهل إلى المربع الذهبي يوم أمس الأثنين.