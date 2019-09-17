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متصل: والدي يأخذ راتبي كاملا.. وعلي جمعة: "هيدخل النار"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
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متصل: والدي يأخذ راتبي كاملا.. وعلي جمعة: هيدخل النار
الدكتور علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "والدي يأخذ راتبي الشهري كاملا، ولدي التزامات أخرى أريد القيام بها مثل الزواج، وأداء الحج.. فهل يجوز منعه، وماذا أفعل إذا غضب؟".

ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، أن حصول الأب على راتب ابنه كاملا دون وجه حق يعد استيلاء على الأموال، ويجوز منع الأب من ذلك، وإذا غضب سيدخل النار.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه يمكن للأب أن يحصل على جزء من مال ابنه ولكن بـ"التراضي"، وبالمعروف.

وفي سياق آخر، قد أفتى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوجة أن تسأل عن راتب زوجها، ويكفيها أنها تعرف أن الراتب يكفي احتياجات أسرتهم.

وهو ما أثار انتقاد المختصين، حيث أعربت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفقيدة والشريعة، عن رفضا للفتوى، قائلة: "راتب الزوج ليس سر حربي، ومن حق الزوجة أن تعرفه حتى ترتب أولوياتهم، فهي شريكة له في كل حياته، وسندا لزوجها".

وتحرص دار الإفتاء أن تقدم بث مباشر يوميا للرد على أسئلة المتابعين وتقديم صحيح اللدين، وتوضيح الأمور للمسلمين، ومن ثم لا يقعوا ضحية لغير المتخصصين، ويقدم البث المباشر علماء من دار الإفتاء، منهم الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.
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