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اسعار الحديد اليوم 17-9-2019- السعر يواصل الاستقرار

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
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اسعار الحديد اليوم 17-9-2019- السعر يواصل الاستقرار
اسعار الحديد اليوم
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اسعار الحديد اليوم 

تحافظ اسعار الحديد على استقرارها في الاسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وشهدت اسعار الحديد حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية بعد الخلافات التى نسبت بين وزارة الصناعة ومصانع الحدديد على خلفية قرار رفع الرسوم على خام البيليت العالمى الأمر الذي تسبب في المزيد من الخسائر لمصانع الدرفلة ووننشر فيما يلي آخر تحديث لاسعار الحديد في الاسواق اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى:


أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2019
استقرت اسعار الحديد اليوم الثلاثاء ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

تراجع اسعار الحديد 
 واصلت اسعار الحديد تراجعها خلال الفترة الماضية على خلفية تراجع اسعار خام البيليت العالم والبالتلى تراجع معدلات الطلب في السوق وتزامنا مع الخلافات بين وزارة الصناعة ومصانع الدرفلة وننشر اسعار الحديد في الجدول الموضح ادناة وجاءت على النحو التالي:


اسعار الحديد في السوق المحلى بمصر اليوم 17-9-2019

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

حديد عز

عز

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد المصريين

المصريين

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

11800 جنيه

11800 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

11850 جنيه

11830 جنيه

حديد عطية

عطيه

11850 جنيه

11800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

11800 جنيه

11800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

11750 جنيه

11740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

11600 جنيه

11600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

11550 جنيه

11500 جنيه

حديد العشرى

العشري

11550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

11525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

11525 جنيه

9750 جنيه

حديد الوطنية

الوطنية

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد اركو

اركو

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد مصر ستيل

مصر ستيل

9800 جنيه

11650 جنيه

حديد الجيوشي

الجيوشي

11650 جنيه

11650 جنيه

 



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