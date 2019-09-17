اسعار الحديد اليوم 17-9-2019- السعر يواصل الاستقرار
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
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اسعار الحديد اليوم
تحافظ اسعار الحديد على استقرارها في الاسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وشهدت اسعار الحديد حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية بعد الخلافات التى نسبت بين وزارة الصناعة ومصانع الحدديد على خلفية قرار رفع الرسوم على خام البيليت العالمى الأمر الذي تسبب في المزيد من الخسائر لمصانع الدرفلة ووننشر فيما يلي آخر تحديث لاسعار الحديد في الاسواق اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى:
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2019
استقرت اسعار الحديد اليوم الثلاثاء ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.
تراجع اسعار الحديد
واصلت اسعار الحديد تراجعها خلال الفترة الماضية على خلفية تراجع اسعار خام البيليت العالم والبالتلى تراجع معدلات الطلب في السوق وتزامنا مع الخلافات بين وزارة الصناعة ومصانع الدرفلة وننشر اسعار الحديد في الجدول الموضح ادناة وجاءت على النحو التالي:
اسعار الحديد في السوق المحلى بمصر اليوم 17-9-2019
اسم الشركة
المنتج
اعلى سعر
اقل سعر
حديد عز
عز
11900 جنيه
11880
حديد المصريين
المصريين
11900
11880
حديد بشاى
بشاى
11800
11800
الوطنية للطلب
الوطنية
11850
11830
حديد عطية
عطيه
11850
11800
حديد المراكبي
المراكبي
11800
11800
حديد الكومى
الكومى
11750
11740
حديد المعادى
المعادى
11600
11600
حديد بيانكو
بيانكو
11550
11500
حديد العشرى
العشري
11550
10150
حديد اكتوبر
اكتوبر
11525
10150
حديد الجارحى
الجارحى
11525
9750
حديد الوطنية
الوطنية
10100
9750
حديد اركو
اركو
10100
9750
حديد مصر ستيل
مصر ستيل
9800
11650
حديد الجيوشي
الجيوشي
11650
11650
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