اسعار الحديد اليوم 17-9-2019- السعر يواصل الاستقرار

اسعار الحديد اليوم





تحافظ اسعار الحديد على استقرارها في الاسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وشهدت اسعار الحديد حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية بعد الخلافات التى نسبت بين وزارة الصناعة ومصانع الحدديد على خلفية قرار رفع الرسوم على خام البيليت العالمى الأمر الذي تسبب في المزيد من الخسائر لمصانع الدرفلة ووننشر فيما يلي آخر تحديث لاسعار الحديد في الاسواق اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى:









أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2019

استقرت اسعار الحديد اليوم الثلاثاء ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





تراجع اسعار الحديد

واصلت اسعار الحديد تراجعها خلال الفترة الماضية على خلفية تراجع اسعار خام البيليت العالم والبالتلى تراجع معدلات الطلب في السوق وتزامنا مع الخلافات بين وزارة الصناعة ومصانع الدرفلة وننشر اسعار الحديد في الجدول الموضح ادناة وجاءت على النحو التالي:









اسعار الحديد في السوق المحلى بمصر اليوم 17-9-2019

اسم الشركة المنتج اعلى سعر اقل سعر حديد عز عز 11900 جنيه 11880 جنيه حديد المصريين المصريين 11900 جنيه 11880 جنيه حديد بشاى بشاى 11800 جنيه 11800 جنيه الوطنية للطلب الوطنية 11850 جنيه 11830 جنيه حديد عطية عطيه 11850 جنيه 11800 جنيه حديد المراكبي المراكبي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد الكومى الكومى 11750 جنيه 11740 جنيه حديد المعادى المعادى 11600 جنيه 11600 جنيه حديد بيانكو بيانكو 11550 جنيه 11500 جنيه حديد العشرى العشري 11550 جنيه 10150 جنيه حديد اكتوبر اكتوبر 11525 جنيه 10150 جنيه حديد الجارحى الجارحى 11525 جنيه 9750 جنيه حديد الوطنية الوطنية 10100 جنيه 9750 جنيه حديد اركو اركو 10100 جنيه 9750 جنيه حديد مصر ستيل مصر ستيل 9800 جنيه 11650 جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 11650 جنيه 11650 جنيه





