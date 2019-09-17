تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

سبب تأخيرات القطارات:



معدلات التأخيرات:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة



ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.



من جانبه أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس اجتماعين مع شركتي سيمنس، وتاليس العالميتين، لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة.



حيث شهد اللقاء مع وفد شركة سيمنس ما يلي:



- مشروع ازدواج خط المنصورة دمياط وكهربة إشارات خط طنطا المنصورة دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع.

- مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع خط سكة حديد الغردقة سفاجاقنا الأقصر للركاب والبضائع.

- متابعة معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد)، ووصلة الزقازيق أبوكبير بطول 214كيلومترا والذي تنفذه الشركة.

- التأكيد على أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، بما يساهم بأن تكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية.



- المشروع سيساهم في تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، بما يساهم في تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

- تعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.



فيما شهد الاجتماع الثاني مع وفد تاليس:



- بحث الموقف التنفيذي لمشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة على خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.



- التأكيد على أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان.



- تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة.



- تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للركاب.



- إدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



- تسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض خطوط الهيئة.وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي: