ياسر رزق: "السيسي" بطل شعبي.. "وبنى الدولة المصرية الحديثة الثالثة"



محاولات اغتيال السيسي

وكشف "رزق"، أن السيسي تعرض لمحاولة الاغتيال أكثر من مرة، حيث تم استهدافه في 30 يونيو ثم 3-7، ثم 24-7 ثم 26-7"، موضحا أن الهدف من هذه المحاولات هو ضرب الدولة المصرية وليس الرئيس كشخص.

السيسي بطل شعبي



وشدد على أن هناك من يريد ضرب القوات المسلحة لإحباط الروح المعنوية داخلها، كما أن هناك استهداف لرئيس الجمهورية، وهو "باني الدولة المصرية الحديثة الثالثة"، والأهم من ذلك أنه البطل الشعبي، و"مش هنعرف قيمته إلا في المستقبل وسيأخذ مكانته الصحيحة في المستقبل".



مبادرة للإصلاح السياسي

وتوقع أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للإصلاح السياسي بحلول عام 2020، مشددا على أنه لو لم يتم الإصلاح السياسي على يد الرئيس سوف تطول المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنه لا يوجد حاليا مصدر للشخصيات المؤهلة إلا القوات المسلحة.



أداء اليمين لرئيس المجلس الأعلى للإعلام

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يحلف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة اليمين مع مطلع الدورة البرلمانية في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تحديد اسم رئيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين المقبلتين.



موعد انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات

وأوضح أنه يتوقع إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب عام 2020 من أجل تحقيق وفرة التكلفة بينما من المتوقع أن تكون انتخابات المحليات عام 2021؛ لأن إجراء الانتخابات الثلاثة معا يمثل عبء على الدولة.

المصالحة مع جماعة الإخوان أمر مستحيل.



أما عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين فقد أشار إلى أنها أمر مستحيل، والشعب لن يسمح لعودتهم أو يترك أى ثغرة لعودة هؤلاء، مؤكدا أن عودتهم للحياة مصر يعني وفاة الدولة المصرية.

حل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، حيث ناقش العديد من الموضوعات وكشف معلومات هامة منها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.