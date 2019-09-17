تعرف على عدد مشاهدات "بعدك حياتي تمام" لمصطفى حجاج
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:33 ص
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طرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي بعنوان "بعدك حياتي تمام"
الأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور وتوزيع وسام عبدالمنعم.
وحققت الأغنية منذ طرحها في 10 سبتمبر الجاري وحتى الآن أكثر من 562,612 مشاهدة.
أغنية كل أسبوع
ويتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة فى طرح ألبوم مصطفي حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرح الألبوم بالكامل مع أخر أغنية بالألبوم.
يذكر أن مصطفى حجاج شارك النجمة أصالة فى أغنية فيلم "ولاد رزق ٢" بعنوان "لما تقول ياعوم" الأغنية كلمات مصطفي حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان "الصيف وصل" بعد النجاح الكبير الذى جمعهما فى أغنية "إنا إبن مصر".
حفل حجاج بنادي حلوان
ومؤخرًا أحيا حجاج، حفلًا غنائًيا بنادي حلوان العام، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفلة وسط شهد حضور جماهيري كبير.
ووجه مصطفة، التحية إلي جميع الحاضرين، وقدم مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد
وقدم مصطفى حجاج خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش".
حجاج يتهرب من الإعلاميين
امتنع الفنان الشعبي مصطفى حجاج، من التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية المكلفة بتغطية حفله، مساء أمس الجمعة، في نادي حلوان العام، مما تسبب في حالة تذمر كبيرة من جانب المراسلين الإعلاميين الذي تعامل معهم "بلا مبالاة"، دون أن يوجه لهم حتى الإعتذار.
وجعل "حجاج" الجاردّات الذي دخل بصحبتهّم يمنعون الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، متعاملاً معهم بتجاهل وكبرياء وغرور ملحوظ لم يكن عليه من قبل، قائلاً :"هسجّل معاكم بعد الحفلة".
وبالفعل انتظر الصحفيين والإعلاميين حتى انتهاء فقرته الغنائية، ولكن "حجاج" لم يَفّي بوعده معهم، وهرب مسرعًا بصحبة الجاردّات دون احترام لرجال الصحافة والإعلام الذين كانوا في انتظاره.
مصطفى حجاج يقدم ثاني فقرات الحفل
مصطفى حجاج قدم ثاني فقرات الحفل، وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، والتي أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، وألتف العديد من الأعضاء حوله لإلتقاط الصور السيلفي معه.
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