مدير المعمل المركزي للنخيل: نصدر تمورا بـ50 مليون دولار



وأضاف "جاد الله"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن البلد الذي ينافس مصر في هذا المجال هي تونس لأنها من أقوى البلاد المصدرة للتمور.



وتابع مدير المعمل المركزى للنخيل، أن تونس تصدر بـ250 مليون دولار، ولكن مصر لأول مرة تصل إلى التصدير بـ50 مليون دولار كان العام الماضي، بينما كان في الأعوام السابقة ربما تصل إلى 40 مليون دولار.



من جانبه قال أشرف الفار، أمين عام الاتحاد العربي لمنتجيي ومصنعي التمور، إن قطاع التمور في مصر يعد من المشاريع الضخمة جدا، ومن أضخم مشاريع التمور خلال الـ50 عاما الماضية، لافتا إلى أن زراعة 7 مليون نخلة رقم كبير جدا، ويسهم إلى حد كبير في مضاعفة الإنتاج بزيادة قدرها مليون طن.



وتابع "الفار" أنه يجب أن نركز على الأصناف ذات العائد المرتفع، ومصر تزرع أكثر نوعين مطلوبين عالميا الأمر الذي يساعدها في الترويج والتسويق لمنتجاتها، مشددا على أن هناك تحدي كبير لتصنيعه وحفظه، أو تحوييله إلى قيمة أخرى مثل المربى والعصائر، مشددا على أن السوق يحتاج إلى الأصناف الأكثر تداولا والأكثر قيمة مضافة.



وشدد على ضرورة أن يكون هناك جودة قوية لكي نصل إلى السعر العادل لبيع التمور، لافتا إلى أن هناك مبادرات فردية ولكنها غير محبذة، ولكنهم يؤيدون إقامة مزارع ضخمة لبيع إنتاجها.

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للنخيل، إن مصر يوجد بها 15 مليون نخلة ينتجون 1.7 مليون طن، والله حبى مصر بالتنوع المناخي، وبالتالي فإن أصناف التمور تتنوع، منها الجافة والرطبة والنصف رطبة.