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استشاري طب نفسي يكشف الطريقة الأمثل للتعامل مع المراهقين المتمردين (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:04 ص
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استشاري طب نفسي يكشف الطريقة الأمثل للتعامل مع المراهقين المتمردين (فيديو)
الدكتور محمد المهدي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، إن المراهق سوف يسعى للاختلاف في كل الأحوال، ولكنه قد يتمرد ويخرج عن السيطرة عندما يشعر أن هناك تسلطا عليه من قبل الأب أو الأم، مشددا على أنه في هذه الحالة قد يتمرد على المجتمع بأكمله وليس الأسرة فقط.

وأضاف "المهدي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن المراهق عندما يشعر بالتهديد لحريته واستقلاله يلجأ للتمرد، وأيضا يتمرد عندما تكون علاقته بأمه وأبيه غير جيدة، لافتا إلى أنه في طفولته لا يكون قادرا على المواجهة ولكن عندما يكبر جسده يشعر بأنه أصبح قادرا على المواجهة أمام والديه، والتمرد عليهم.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن الأب والأم عليهم بمواكبة مراحل النمو لأطفالهم، موضحا أنه لو الطفل أحب المربي وكان بينهما تواصل ستكون فترة المراهقة أقل صخبا، وسيكون متفردا ويختار هوية مختلفة عن هوية الأب والأم، وبالتالي سيختار أصدقائه والهوية الدينية، موضحا أن الآباء إذا راعوا الاختلاف عن أبنائهم لن تحدث مشكلة.

وأكد أن الطريقة الأمثل للتعامل مع المراهقين في هذه المرحلة هي "التفاوض"، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع الأطفال بطريقة التعليمات لأنهم يرغبون في الحصول على رضا والديهم، ولكن عند التعامل مع المراهقين يجب أن تكون الطريقة مختلفة لأن فعل الأمر سيجعل المراهق يخالفه ولا ينفذه.
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