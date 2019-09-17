ياسر ريان: أنا أسرع من محمد صلاح بالكرة.. وميزة لديه افتقدها



وسبق وتقابل محمد صلاح في 7 مباريات رسمية سابقة ضد فريق نابولي، فازت أندية "صلاح" في 3 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الإيطالي، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.



سجل محمد صلاح هدفين في شباك نابولي، وصنع هدفين ايضًا، كما حصل على بطاقة صفراء وحيدة.



واجه محمد صلاح فريق نابولي في 4 مباريات خلال احترافه ضمن صفوف فريق روما الإيطالي، وفاز فريق النجم المصري في مباراتين، وخسر مباراة وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة، وسجل "مو" هدفًا وصنع هدفين.



بينما التقي "صلاح" مع نابولي في مباراة وحيدة خلال تواجده مع فريق فيورنتينا، وخسرها الفيولا 3-0.



وواجه "صلاح" فريق نابولي في مباراتين بقميص ليفربول، وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فاز كل منهما في مباراة بنتيجة واحدة (1-0)، وكان نجم منتخب مصر صاحب هدف الفوز للريدز والذي كان بوابة التأهل للدور التالي بالبطولة ومن ثم استكمال المشوار حتي التتويج بلقب دوري الأبطال.



أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي



لعب محمد صلاح 7 مباريات مع ليفربول بالموسم الحالي حتي الآن، بإجمالي دقائق لعب فعلية (649 دقيقة لعب)، ونجح في احراز 4 أهداف جاءت جميعها في الدوري الإنجليزي، كما صنع هدفين.



يرى ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق، أنه يتفوق على محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، في السرعة بالكرة.حيث قال ريان : أتفوق على محمد صلاح في السرعة بالكرة، الفارق بيننا انه يتواجد هجوميا فقط، أما انا فكنت ملتزم دفاعيا وهجومياوتذكر ريان احدى المباريات بالدوري أمام غزل المحله حيث مر بسرعته من لاعبي المنافس بأكملهم ووضعها بالشباك بسرعتهواتم كلماته مؤكدا انه مازال ممارسا للرياضه ومحافظا على رشاقته وعاداته القديمة.محمد صلاح يستعد لمواجهة نابولي الايطالي مساء اليوم بدوري مجموعات الشامبيونز ليج ، فماذا يفعل صلاح أمام نابولي الإيطالي !يعول الألماني يورجن كلوب بشكل أساسي على النجم المصري محمد صلاح كثيرًا لتحقيق الفوز علي فريق نابولي الإيطالي خلال مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.