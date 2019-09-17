اندلاع حريق هائل في مخزن أخشاب في كفر سعد بدمياط

وتصادف مرور أحد ضباط الشرطة أثناء الحريق فما كان منه إلا أن أسرع بالاتصال بقوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق واخماده.



وتجمهر الأهالي في محاولة السيطرة على الحريق ووصلت قوة من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة الحريق وإخماد النيران، قبل أن تصل النيران إلى السيارات النقل المتواجدة بجوار المخزن.



وتم إخماد الحريق وإخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الحريق واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.



ويعاني أهالي قرية السيالة التابعة لمركز دمياط، من نشوب حرائق في تلال القمامة بقرية السيالة بدمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في تلال القمامة وانتشار الأدخنة مما تسبب في تضرر أهالي القرية من الدخان.



ويتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده، وإخطار الوحدة المحلية للقرية، لكشف ملابسات حرائق القمامة وتجنب تكرارها بسبب الأضرار الناتجة عن الدخان وتضرر الأهالي من انتشار تلك الأدخنة والروائح الكريهة.



وكما لجأ بعض رؤساء الوحدات المحلية للقرى بدمياط إلى إلقاء وتجميع القمامة في الأراضي الخلاء والساحات غير المستغلة وهو ما يحدث في قرية السيالة التابعة لمركز دمياط، وتتصاعد أدخنة حرائق تجمعات القمامة لتغطي سماء قرية السيالة بدمياط.



وتمثل تلك الحرائق، كارثة بيئية ومعاناة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة بسبب الروائح الكريهة وانبعاث الأدخنة الناتجة عن اشتعال النيران بالقمامة المتراكمة.



وكما سبق ونشب حريق ضخم بمحول كهرباء في عزبه فرج سالم التابعة لمركز الزرقا بدمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة.



وتم إخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وانتقل إلى الموقع رجال الإطفاء، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وكشف ملابساته، وتم إخماد الحريق في المحول وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وكشف ملابسات الحريق، حيث انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الزرقا وعاينت المحول المحترق.



شب حريق ضخم في مخزن أخشاب على طريق المحطة بمركز كفر سعد بدمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الأخشاب.