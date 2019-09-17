ياسر رزق: "السيسي بطل شعبي مش هنعرف قيمته إلا في المستقبل" (فيديو)



وأضاف "رزق"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك استهداف لرئيس الجمهورية، وهو "باني الدولة المصرية الحديثة الثالثة"، والأهم من ذلك أنه البطل الشعبي، الذي تم وضعه في مواقف مشابهة مع أحمد عرابي، وسعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد، وجمال عبد الناصر، وربما يفوق الكثير من هؤلاء الزعماء الوطنيين، و"مش هنعرف قيمته إلا في المستقبل وسيأخذ مكانته الصحيحة في المستقبل".



وتابع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، أن ما يتم بناؤه حاليا في الدولة سوف يكتمل في عام 2020، وستكون هناك فرصة للإصلاح السياسي، وتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة لا يستطيع أحد غيره أن يطلقها في هذا المجال، مشددًا على أن هذا "توقع" وليس "معلومة"، أما بالنسبة للتوقيت فهو أمر يعود للرئيس نفسه.



وشدد على أن الإصلاح السياسي سيحدث بالتأكيد، ولو لم يتم الإصلاح السياسي على يد الرئيس سوف تطول المرحلة الانتقالية، داعيا الأحزاب المصرية للاستعداد للانتخابات في 2024، و2030، ويجب أن نرى مرشحين أقوياء من الأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة فتح المجال أمامها لكي تنجح في ذلك، مشيرا إلى أن هناك أحزاب يمكن أن تكون ائتلافا معا، بعيدا عن الأحزاب الدينية.

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن هناك من يريد ضرب القوات المسلحة لإحباط الروح المعنوية داخلها ولا تستطيع الدفاع عن البلاد أو الدخول في مجال التنمية.