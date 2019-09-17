باحث: وضع مصر الاقتصادي في تحسن مستمر.. وهذه أسباب انخفاض التضخم
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:51 ص
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نعيم يوسف
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي أمر كان مفاجئًا، موضحا أن متوسط أرقام التضخم في قارة أفريقيا 11%، ولكن مصر وصلت إلى مرحلة 6.7%، وهذا له أسباب.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك أسباب مهمة جدًا، أبرزها توافر المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، خاصة وأن الطلب على السلع شبه ثابت، وزاد العرض، وأدى ذلك إلى انخفاض سعر السلع.
وشدد الباحث الاقتصادي، أن هذا حدث في الأرز، والسكر، والألبان، موضحا أن المرحلة الأخيرة من خفض الدعم كان تأثيره هو الأقل بالنسبة للمراحل الأخرى.
وأكد أن زيادة الاستثمار، حتى الاستثمار من صغار المستثمرين يزيد المعروض من السلع، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وخفض التضخم، وبفضل المشروعات القومية فإن المصانع أصبحت تعمل وتوفر السلع، ولا يرتفع سعرها بمعدلات كبيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان يستهدف الوصول إلى 9% من التضخم في الربع الأخير من عام 2020، وهذا يعني أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام وربع من المخطط.
وكشف أن انخفاض التضخم يمهد الطريق بدوره لخفض معدلات الفائدة، والذي يتيح للبنك المركزي أن يخفض سعر الفائدة، مشددا على أن وضع مصر بالنسبة للأسواق الناشئة في تحسن مستمر، وعلى سبيل المثال معدل التضخم في تركيا 15%، وفي إيران 41%.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك أسباب مهمة جدًا، أبرزها توافر المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، خاصة وأن الطلب على السلع شبه ثابت، وزاد العرض، وأدى ذلك إلى انخفاض سعر السلع.
وشدد الباحث الاقتصادي، أن هذا حدث في الأرز، والسكر، والألبان، موضحا أن المرحلة الأخيرة من خفض الدعم كان تأثيره هو الأقل بالنسبة للمراحل الأخرى.
وأكد أن زيادة الاستثمار، حتى الاستثمار من صغار المستثمرين يزيد المعروض من السلع، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وخفض التضخم، وبفضل المشروعات القومية فإن المصانع أصبحت تعمل وتوفر السلع، ولا يرتفع سعرها بمعدلات كبيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان يستهدف الوصول إلى 9% من التضخم في الربع الأخير من عام 2020، وهذا يعني أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام وربع من المخطط.
وكشف أن انخفاض التضخم يمهد الطريق بدوره لخفض معدلات الفائدة، والذي يتيح للبنك المركزي أن يخفض سعر الفائدة، مشددا على أن وضع مصر بالنسبة للأسواق الناشئة في تحسن مستمر، وعلى سبيل المثال معدل التضخم في تركيا 15%، وفي إيران 41%.
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