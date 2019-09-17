قائمة بالأفلام المنافسة في شباك التذاكر الأمريكي

احتفظ فيلم الرعب "IT CHAPTER TWO" بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني محققا 40.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.

”المحتالات“

واحتل فيلم الجريمة والدراما الجديد ”المحتالات“ (هستلرز) المركز الثاني بإيرادات بلغت 33.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

”سقوط ملاك“





وتراجع فيلم الإثارة والحركة ”سقوط ملاك“ (أنجيل هاز فولن) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

”أولاد طيبون“

وتراجع الفيلم الكوميدي ”أولاد طيبون“ (جود بويز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 4.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

”الأسد الملك 2019“

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة ”الأسد الملك 2019“ (لايون كينج 2019) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.

وفي سياق آخر حصد "الجوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت الماضي.

ونافس العمل على "الأسد الذهبي" بمهرجان فينسيا بقوة ومن المقرر أن يعرض جماهيرا قريبا.





الإعلان تم طرحه بواسطة شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى، وهو بطولة جواكين فونيكس.









طرح الفيلم





ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائي.









وسيضم الفيلم الجديد عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.









شخصية الجوكر





"الجوكر" هو شخصية خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس. يعد الجوكر عدو باتمان اللدود، كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بـ باتمان كشلل باربارا غوردون ووفاة جيسون تود (روبن الثاني) الشخصية من تأليف كل من جيري روبنسون وبيل فينغر وبوب كين.





أول ظهوره كان ربيع 1940 في باتمان.







