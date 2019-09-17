عاجل.. أول صور لدينا عبد الله عقب تعرضها لحادث مروري على الطريق الصحرواي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور للفنانة دينا عبد الله عقب تعرضها لحادث سير على الطريق الصحرواي.

دينا تتلقى الإسعافات الأولية

تعرضت الفنانة دينا عبد الله، لحادث سير، وتلقت الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.





وأفادت مصادر لـ "الفجر الفني"، بأن حالتها مستقرة، فيما تم تم نقل والدتها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج.





وتتواجد الفنانة الآن داخل قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر حول الحادث.



