موعد مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند مباشر عبر beIN SPORTS HD 3

يحتضن ملعب سيغنال إيدونا بارك، موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية، حيث يطمح البلوجرانا في تحقيق فوز أول خارج أرضه على حساب بروسيا دورتموند أحد منافسيه على بطاقتي التأهل في مجموعة الموت بدوري الأبطال، والتي ضمت كذلك بجانب برشلونة وبروسيا دورتموند، كلًا من إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.





موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال

تبدأ مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبونزليج هذا الموسم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري.





ويذكر أن ملعب سيغنال إيدونا بارك، الذي يستضيف موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، هو ملعب الأخير وقد تم إفتتاح في عام 1972، ويسع الملعب إلى نحو 81 ألف مشجع.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال

تنقل كل مباريات دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية عبر قنوات بي إن سبورتس، والتي أكدت أن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند سوف يتم نقلها عبر قناة BeIN SPORTS HD2، وسيتولى مهمة التعليق على مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

تنتظر جماهير برشلونة الأخبار السارة قبل مباراة برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع بأن تشهد تلك المباراة عودة نجم البلوجرانا، ليونيل ميسي، للمشاركة من جيدد في المباريات، وبكل تاكيد فإن تواجد ميسي في قائمة برشلونة قبل لقاء بروسيا دورتموند سيجعل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مجبر على الدفع بالبرغوث في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني، والذي من المتوقع بأن يأتي على النحو التالي:



