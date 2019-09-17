الأجهزة الأمنية تضبط سيارة نصف نقل على متنها 70 طفلا بالوادي الجديد (صور)





وكانت قد وردت معلومات إلى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي، بلاغًا من العميد محمد سيف مدير إدارة مرور الوادي الجديد، والمقدم عمرو أحمد صالح مدير مباحث المرور بالمحافظة، يفيد ضبط سيارة نصف نقل قادمة من منطقة شرق العوينات بها 70 طفلًا وعامل ومتجهه إلى محافظة أسيوط.





وتم إلقاء القبض على سائق السيارة ونقل الأطفال والعمال من إلى محافظاتهم بواسطة 3 ميكروباصات لضمان سلامة الأطفال والعمال الوافدين من منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.



وتم توجيه الاتهام للسائق بتعمد الرعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







يذكر أن المادة 79 على مخالفات الشريحة الرابعة التي تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، من أبرز المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س، واستعمال المركبة في غير الغرض المبين برختصها، والامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، وتعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، وقيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظي صالح ومستخدم، والقيادة برعونة تعرض حياة غير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر، وعدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتطاير أو تناثر الحمولة على الطرق، وقيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر في صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة في أوقات وأماكن محددة.

تمكنت، منذ قليل، إدارة مرور مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، من القبض على سيارة نصف نقل على متنها 70 طفلًا قادمين من منطقة شرق العوينات متجهه نحو محافظة أسيوط في طريق العودة لمنازلهم في إجازة من العمل بمنطقة شرق العوينات.