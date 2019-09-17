ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي مباشر عبر beIN SPORTS HD 1

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
Advertisements
موعد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي مباشر عبر beIN SPORTS HD 1
ليفربول ونابولي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements
تتجه كل أنظار متابعي ومحبي الكرة الأوروبية، نحو ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، حيث موعد مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، ويطمح كلا الفريقين، سواء صاحب الأرض أو الضيف، في أن يحققا نتيجة إيجابية خلال المباراة الأولى لهما في دور المجموعات، والتي تعطي دومًا دفعة معنوية للفريق في باقي مباريات دور المجموعات.


موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، وهذا على أرضية ملعب نابولي، والمعروف بإسم سان باولو، والذي تم إفتتاحه في عام 1958، ويسع نحو 78 ألف مشجع، سيكون أغلبهم متواجدين يوم الثلاثاء من أجل مشاهدة مباراة فريق المدينة نابولي أمام بطل أوروبا في الموسم الماضي، ليفربول.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

تملك قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وبحسب ما تم ذكره في جدول بث المباريات على القناة، فإن مباراة ليفربول ونابولي سوف تذاع عبر قناة BeIN SPORTS HD1، وذلك برفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار نجوم التحيل في القناة، وهذا في الوقت الذي يتولى فيه المعلق القطري، يوسف سيف، مهمة التعليق على مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.


التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونابولي

في العادة، تكون مباريات مثل ليفربول ونابولي، هي مباريات خارج التوقعات، سواء على مستوى النتائج، أو حتى توقعات التشكيل، ولكن أغلب الصحف الأوروبية تتفق بأن تشكيل مباراة ليفربول ونابولي، سيكون على النحو التالي، حيث سيلعب يورجن كلوب تلك المباراة بنفس التشكيل الذي دخل به مباراة نيوكاسل الأخيرة، بإستنثاء تغيير واحد.


حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، أرنولد، روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، هيندرسون، فينالديوم

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
-
x
12:30
-
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا