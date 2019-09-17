في عهد السيسي| الصحراء تتحول لـ جنة.. "خضروات وفاكهة أورجانيك" بمزرعة القويح بالقصير (صور)

لأول مرة البحر الأحمر ينتج خضروات وفاكهة



الجبال تحيطها من جميع الجهات



هدف إقامة مزرعة القويح



بازنجان وكوسة وبلح



بيع إنتاج مزرعة القويح لأهالي المحافظة



وتم توزيع أول إنتاج لمزرعة القويح مجانا، على أهالي مدينة القصير؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



وخلال أيام جني المحصول الناتج من مزرعة القويح يتم جني وبيع طن من كل نوع خضراوات وفواكه خلال أيام جني المحصول ويرجع الدخل العائد من بيع المحصول لجهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر.



ويوجد 3 آبار بمزرعة القويح وهناك مخطط كانت أعلن عنه جهاز التعمير بالبحر الأحمر بحفر آبار أخرى لزراعة 1000 فدان بالمنطقة، ويعمل بالمزرعة شباب من أهالى مدينة القصير.



وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن إنتاج أول طرح لإنتاج النخيل من التمر البرحي الذي يخطأ سعر الكيلو 20 جنيها بمزرعة القويح بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر؛ وقدمه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ المهنئين بعيد الأضحى المبارك من هذا العام.



وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، في تصريحات سابقة إنه تم زراعة هذا النخيل تقريبا منذ 3 سنوات لتأتي سمارها بعد 3 سنوات من الكفاح والعمل.



وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة مستمرة في التوسع داخل مزرعة القويح لتحقيق المستهدف من زراعة 1000 فدان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة المليون ونصف المليون فدان، موضحًا يتم أيضا بالتوازي مع مزرعة القويح العمل بمزرعة وادي حوضين بالشلاتين أقصى جنوب المحافظة والذي يعد مشروع سمكي داجني زراعي ويوجد العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة.

حضرت محافظة البحر الأحمر، دائما في المشروعات القومية الذي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان لها نصيب ضمن مبادرة مشروع المليون ونصف المليون فدان، لتشهد محافظة البحر الأحمر حدثا فريدا من نوعه من إنتاج جميع الخضروات والفاكهة "أورجانيك"، بدون كيماويات، وذلك من خلال مزرعة القويح بالقصير جنوب مدينة الغردقة، التي حققت المعادلة الصعبة لتحويل صحراء البحر الأحمر من صحراء جرداء إلى بستان أخضر يشمل المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة في أحضان الجبل في عهد السيسي.وتساعد مزرعة وادي القويح على الاكتفاء الذاتي للمحافظة مستقبليا في الخضروات والفاكهة بعد اكتمالها، وتعد مزرعة القويح هي أول مزرعة زراعية إنتاجية بالبحر الأحمر، ويتم بيع محصول مزرعة القويح لأهالي الغردقة وسفاجا والقصير بأسعار مخفضة.وتقع مزرعة وادي القويح بالنطاق الجغرافي لمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر بحوالي 140 كيلو متر وهي تقع بين سلسلة من الجبال قبل مدخل قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير ويشرف عليها جهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر.وتعد المساحة المنزرعة الفعلية في مزرعة القويح 127 فدانا، يتم زراعتها بعدد من أنواع الخضروات والفاكهة ويوجد بها 3 آبار جوفية وتستهدفممحافظة البحر الأحمر زراعة 1000 فدان، وذلك لأنها تعد ضمن المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وتتميز مزرعة القويح بوجود عدد كبير من الصوب الزراعية التي تساعد في التنوع في زراعة الخضروات والفواكه الموسمية؛ ويتم زراعة خضراوات منها الخيار والطماطم والكوسة والبصل.وكما يتم زراعة الكنتالوب، والشمام وموخرا تم بشاير أول محصول للتمر البرحي الذي تم زراعته طبقا لتعليمات المحافظ.ويتم بيع منتجات مزرعة القويح لأهالي البحر الأحمر من مدن الغردقة وسفاجا والقصير بأسعار لا تنافس في الأسواق بخلاف أن جميع منتجات مزرعة القويح بدون كيماويات وتم تخصيص أيام بعينها وإعلانها لبيع منتجات مزرعة القويح في المدن سالفة الذكر خلال أيام جمع المحصول الناتج من مزرعة القويح.