في عهد السيسي| الاستثمار الزراعي أمل التنمية في الوادي الجديد



وبعد سنوات طوية من التهميش للاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد في العهود السابقة، أصبحت محافظة الوادي الجديد بمساحاتها الشاسعة والتي تمثل 44% من مساحة مصر ناضجة خضراء، وبدأت في اختفاء لون الصحراء الجرداء إلى أوراق خضراء تمحو ملامح التصحر بالمحافظة وسط انتعاش حالة استثمار الزراعى الذي جاء في أزهى صورة ليبرز جمال المحافظة.



عقب لقاء الرئيس.. طرح 50 مشروعا استثماريا زراعيا

وأعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن طرح 50 مشروعا متنوعا للاستثمار الزراعي في3 مراكز إدارية بالمحافظة.



وأكد محافظ الوادي الجديد، أن هذه المشروعات المطروحة أمام الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين والأفراد المتخصصين فى مجال المشروعات الزراعية بنظام المزايدة العلنية ذات مساحات متنوعة في مناطق "الخارجة – الفرافرة – الداخلة"، بنظام الإيجار بقصد التمليك، ووتقدم الراغبون في التقدم للمشروعات بشراء كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضي بمدينة الخارجة، وتم عقد جلسات المزايدة العلنية يومي الاثنين والثلاثاء، 15، 16 أبريل الماضي.



محافظ الوادي الجديد يذلل كافة العقبات أمام المستثمرين

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه سيتم تقديم عدد من التسهيلات لتذليل العقبات التي تعوق الاستثمار في المحافظات وطرحها على المشاركين في المؤتمر، منها عودة تشغيل الطيران وإتاحة الفرصة للمحافظة في اتخاذ القرار في مساحات كبيرة من الأراضي، التي تتبع هيئتي التعمير والتنمية الزراعية، إضافة إلى تحرير المشروعات الاستثمارية من مركزية القرار لأن ذلك يعوق سرعة التنفيذ في إقامة المشروعات، مما يحمل المستثمرين متاعب في الوقت والجهد والمال.



وترأس محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اجتماعا طارئا لمجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، وأعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسؤولي الاستثمار بالمراكز الإدارية، لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين في إطار اللوائح والقانون المنظم لذلك.



وقال المحافظ، إن الاجتماع ناقش آليات تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية لبعض الشركات، والكيان القانوني لها واستبدال النشاط وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهل قانونية للشركات المتعثرة.



وأضاف المحافظ، أنه وجه بضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كل التسهيلات والسرعة في إنهاء الإجراءات، بهدف جذب المستثمرين للمحافظة، نظرا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.



توفير 31 فرصة استثمار زراعي

وأعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة وفرت 31 فرصة استثمار زراعي في أراضٍ بمساحات مختلفة، يصل إجماليها إلى 17.499 فدان، موزعة على مراكز المحافظة الـخمسة.



وأضاف المحافظ، أن هذه الأراضي متنوعة المساحات، تبدأ من 200 فدان، وحتى 6 آلاف فدان، وتم رفع مساحتهم بالكامل، لطرحهم بالمزاد العلني أمام المواطنين، خلال جلسات سيتم تحديدها في وقت لاحق.



وأوضح الزملوط، أن هذه المساحات سيتم تمليكها للمواطنين والمستثمرين، وستقام عليها مشروعات متنوعة في المجالات كافة، بهدف دفع عجلة التنمية.



وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة وفرت كل السبل لدعم المستثمرين والمشروعات الكبرى على أرض الوادي الجديد، كما أن هناك تنسيقا مع البنوك الوطنية لتقديم التمويل اللازم لهذه المشروعات، لافتا إلى أن المحافظة (ممثلة في هيئة الاستثمار، وصندوق استصلاح الأراضي)، تعمل على حل جميع مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وتسهيل الإجراءات كافة.



الانتهاء من 75% من مبنى خدمة المستثمرين تمهيدًا لافتتاحه

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن الإعداد لافتتاح مبنى خدمة المستثمرين بمركز الخارجة بمنطقة الممشى السياحي في حضور وزيرة الاستثمار، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيز.



وأضاف المحافظ، أن المبني يهدف إلى تيسير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال بما يوفر الوقت والجهد في الإجراءات الدفترية والمستندات الخاصة بأعمال الاستثمار.



طفرة وحالة من التنمية الشاملة شهدتها مصر خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاستها، ووسط أكبر الدول تنافسية وتحضرًا أصبحت مصر من بين الصفوف الأولي عالمًا في الاستثمار وبداية الطريق للاستغلال الأمثل لثروات مصر الغير مستغلة، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 نحو مستقبل وتنمية أفضل لمصر، وكان لمحافظة الوادي الجديد الحظ في أن يلتقي قيادتها التنفيذية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الحالي ليتخذ قرارات هامة جدًا نحو الدفع بعجلة التنمية الشاملة والتطور الذب تشهده مصر خلال تلك الفترة.