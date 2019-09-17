في عهد السيسي| إنشاء مدرستين على النظام الياباني بالغردقة بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

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تستمر المشروعات القومية بمحافظة البحر الأحمر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مجال التعليم حظيت مدينة الغردقة، عاصمة البحر الأحمر، في عهد الرئيس على مدرستين على النظام الياباني من ضمن 28 مدرسة تم إنشاؤها كمرحلة أولى في محافظات مصر المختلفة، بتكلفة لكل منهما 20 مليون جنيه على مساحة تخطت الـ 24 ألف متر.



وتم افتتاح المدرستين العام الماضي والتي تعمل بالنظام الياباني، الواحدة منهما على مساحة 12 ألف متر وبإجمالي 20 مليون جنيه لكل مدرسة.



ما أسباب فكرة إنشاء مدارس يابانية



فكرة نظام المدارس اليابانية جاءت عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليابان حيث طالب بتطبيق النظام الياباني في مصر، وجاءت بداية الفكرة كانت إنشاء 100 مدرسة جديدة تعمل بالنظام الياباني وتم اختيار 100 من المدارس التجريبية القائمة لتحويلها لياباني، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تلك المدارس التي سيتم إنشاؤها بـ 45 مدرسة تم افتتاح 28 مدرسة منهم العام الماضي بينهم مدرستين بمدينة الغردقة واحدة بمنطقة الأحياء وأخرى مجاوره لمديرية التربية والتعليم.



عدم جواز الاستثناءات



حيث تم تحديد سن طلاب كل صف على النحو التالي: "من 4 سنوات إلى 5 سنوات KG1، من 5 سنوات إلى 6 سنوات KG2، من 6 سنوات إلى 7 سنوات الصف الأول الابتدائي، من 7 سنوات إلى 8 سنوات الصف الثاني الابتدائي، من 8 سنوات إلى 9 سنوات الثالث الابتدائي"؛ مضيفا أن العمل يبدأ في المدارس اليابانية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.



نظام المناهج في للمدارس اليابانية



نظام التعليم الياباني لا يختلف عن المدارس التحريبية، بينما الاختلاف في الأنشطة، أن المدارس اليابانية تتبع نظام يدعى " توكاتسو "، ويعني تغذية الروح، والهدف منه شعور الطالب بالمتعة من خلال قضاء يومه الدراسي داخل المدرسة، كما يعتمد هذا النظام على بناء الشخصية المتكاملة من خلال 3 عناصر هامة، أولا المعرفة، وهي المناهج التي يتم تدريسها، وثانيا الجسم وتعتمد على بناء جسم رياضي من خلال التدريبات والأنشطة الرياضية، وثالثا الروح، وهي ممارسة الهوايات والأنشطة.



