ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي ليفربول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
Advertisements
مفاجأة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي ليفربول
ليفربول
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في الحصول على خدمات ثنائي ليفربول الإنجليزي، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.


وذكرت التقارير، أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر عشاق البلولجرانا في حالة تقديم موسم سئ في الموسم الحالي، حيث سيتم إقالة فالفيردي، والتفكير في التعاقد مع الألماني ييورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حاليًا "المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.


وأضافت: " برشلونة يسعى للتعاقد أيضًا مع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وتابعت الصحيفة: "برشلونة يخطط للتخلص من فالفيردي في حالة عدم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم"، موكدة على أن كلوب هو أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني في النادي لبرشلونة.


ويتطلع ليفربول إلى تجديد عقد فان دايك، بالإضافة إلى مضاعفة راتبه السنوي، وستكون كلمة السر في النهاية عند فان دايك لحسم مصير.


ويذكر أن برشلونة بدأ يستعيد توازنه بالفوز في الجولة الأخيرة على نظيره فالنسيا، في ظل تألق النجم الشاب أنستو فاتي، صاحب الـ16 عامًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
-
x
12:30
-
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا