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"أديب" يعرض فيديوهات لـ محمد علي داخل "كبارية": "قاعد بيدرس مستقبل مصر"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
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أديب يعرض فيديوهات لـ محمد علي داخل كبارية: قاعد بيدرس مستقبل مصر
الإعلامي عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، مقطع فيديو يرصد تواجد الفنان والمقاول الهارب محمد علي، في إحدى السهرات بملهى ليلي في أسبانيا.

وقال "أديب"، ساخرًا منه: "قاعد بيدرس مستقبل مصر.. أنا ماليش دعوة.. هو حر.. يارب يشتري كبارية في برشلونة.. إنت حر.. انبسط.. بس أنا مش عايز حد يبقى مستني الراجل ده لأن زوبع (في إشارة إلى حمزة زوبع الإعلامي الإخواني) وجماعة الإخوان جابوا له صور وبيقولوا محمد علي وهو بيدرس مستقبل مصر.. وهو لا بيدرس ولا بيعمل.. وانتوا اللي بتنفخوا فيه.. وانتوا اللي راكبينه علشان البلد دي تتهد".

وتابع، أنه لا يعترض على تصرفاته لأنه حر، مشيرا إلى أنه ارتبط بحبيبة جديدة في أسبانيا تدعى "لوجين" عمرها 25 سنة، مضيفا بسخرية: "الراجل بيوطد علاقاته مع دول حوض البحر المتوسط.. مصر محتاجة العلاقات دية.. قاعد طول الليل يوطد العلاقات.. بس ييجي تاني ييوم الصبح يقول البلد والناس".

كما عرض "أديب" مقطع فيديو آخر لـ"علي"، مع حبيبته وهي تقول له: "بحبك يا محمد"، وأضاف ساخرا: "قائد ثورتنا نغش.. فرفوش.. هي دي المعارضة يا جماعة.. والله أنا عايز أعارض".

وأشار إلى أن نشر الفيديوهات والصور سوف يجعله يندهش، لافتا إلى أنه يعيش في مدينة تبعد 20 دقيقة عن برشلونة، ويبني "فيلا" فيها، متسائلا: "الفلوس دي منين؟ كل ده منين؟".
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