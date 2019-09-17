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خاص - السيد حمدي يكشف عن آخر محطاته والإصابة بالصليبي واعتزاله كرة القدم (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:44 ص
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خاص - السيد حمدي يكشف عن آخر محطاته والإصابة بالصليبي واعتزاله كرة القدم (فيديو)
السيد حمدي
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أحمد شاكر
 
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كشف السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق عن اخر محطاته في كرة القدم وعن حقيقة إعتزاله في الفترة الأخيرة وعدم استكمال مسيرته الكروية في الموسم المقبل.

وقال السيد حمدي في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" : "اعتزلت كرة القدم بشكل رسمي في نهاية الموسم الماضي، ولكني لم أعلن حتى الآن هذا القرار، وإصابة الرباط الصليبي جاءت في وقت صعب للغاية مع نادي الترسانة".

وواصل : "اخر محطة لي في الدوري المصري الممتاز كانت مع فريق الداخلية منذ 3 مواسم، وكانت رغبتي عدم خوض تجربة الدرجة الثانية، وتوقف مفاوضاتي مع نادي لبناني كانت السبب في الانتقال إلى نادي المنصورة".

وكان قد لعب السيد حمدي 12 مباراة مع منتخب مصر وسجل 6 أهداف، وحصل مع الفراعنة علي لقب بطولة أمم إفريقيا عام 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.
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