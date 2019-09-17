رئيس الزمالك يزف خبر سار لجماهير الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة سارة بخصوص عودة جماهير الكرة المصرية للمدرجات خلال مباريات بطولة الدوري المصري في نسختها المقبلة.





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم : تم عقد جلسة اليوم مع شركة تذكرتي للاتفاق على جميع الأمور الخاصة بعودة الجماهير للمدرجات مرة آخرى.





وأضاف : الان دخول الملاعب سيكون عن طريق الحجز في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وستكون مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك هي الاختبار الأخير لعودة الجماهير.





وتابع : الدخول سيكون بنفس النطام الذي تم العمل به خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، أقول لجميع روابط الاولتراس تعال احضر المباراة للمتعة ولا تقوم بسب رمز او لاعب او مؤسسة من مؤسسات الدولة





وواصل : بيانات جميع روابط الاولتراس معروفين لدى الجهات الأمنية، والخطيب قام بتسليم جميع بيانات اولتراس اهلاوي، لذلك احذر الجميع من عمل اي أزمات خلال الفترة المقبلة، تواجد لتشجيع فريقك فقط.





واردف: سيتم بيع جميع تذاكر الزمالك إلى الجماهير، ولن يتم عرضها لأعضاء الجميعة العمومية، المباراة الأخيرة الجماهير ظهرت بشكل مشرف ونجحوا في الاختبار لذلك تم الاتفاق مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على طرح جميع التذاكر في المنافذ





وأشار إلى إصدار نادي الزمالك لبيان خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد موعد ومكان بيع التذاكر للجماهير، حيث أكد على رغبته في ظهور الجماهير بشكل مشرف خلال مواجهة السوبر.



