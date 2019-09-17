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بالتفاصيل.. زيدان يجهز مفاجآة كبرى لباريس سان جيرمان 

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
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بالتفاصيل.. زيدان يجهز مفاجآة كبرى لباريس سان جيرمان 
ريال مدريد
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محمد علي
 
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قالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يخطط الآن لمفاجآت كبرى ستكون متواجدة في تشكيلة فريقه في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، حيث يعاني ريال مدريد من أزمة في بعض المراكز بسبب الإصابات، ولكن زيدان سوف يستغل هذه الأزمة بطريقة أخرى.

يذكر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستكون يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر الجاري، في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن جانبها، قالت صحيفة ماركا، أن المدرب الفرنسين زين الدين زيدان، قد عقد إجتماع قصير مع الصفقات الجديدة في الفريق، هازارد وميندي وميليتاو، وأخبرهم بأن الوقت قد حان من أجل إظهار قدراتهم وإمكانياتهم أمام جماهير ريال مدريد، مؤكدًا لهم بأنهم سيكونوا جزء من تشكيلة الفريق في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

الصحيفة المقربة من ريال مدريد، قالت أن النادي الملكي يعاني من إصابات على مستوى خط الدفاع، وهو أمر ملحوظ من الجميع، وهو ما يجعل زيدان مجبر على الدفع بكلًا من الفرنسي ميندي، وكذلك قلب دفاع بورتو السابق ميليتاو في مباراة باريس سان جيرمان.

أما في خط المقدمة، فإن عودة إيدين هازارد قد بعثرت كل أوراق الفرنسي، حيث أن زيدان لديه قناعة كبيرة أن هازارد هو الوحيد في تشكيلة ريال مدريد في الوقت الحالي القادر على لعب دور الحسم كخليفة للأسطورة كريستيانو رونالدو.
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