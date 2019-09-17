رجال "الحماية المدنية" يسيطرون على حريق شب بسيارة ملاكي في السلام

وتتعدد المهام التي تنفذها إدارات الحماية المدنية، وأهمها إنقاذ أرواح المواطنين من الحرائق ومواجهة أخطار المفرقعات، ومن هذه المهام ما يلي:





1- حماية الثروات، وتمثل أسس النشاط والتقدم الاقتصادى، ويتم مكافحة الحرائق التى تندلع بها.





2- حماية البيئة المحيطة من أخطار المواد الكيماوية وتصاعد الأبخرة والغازات والتلوث بكافة صوره.





3- خدمة الإنقاذ النهرى تختص بحوادث غرق الأفراد والمعدات فى نهر النيل، مثل الترع والمصارف والآبار ومياه النيل والبحيرات.





4- حماية الأفراد، وهو أقدس وأعز ثروة للدولة، من كافة الأخطار التى تواجهه من الحرائق أو الغرق.





5- خدمة المفرقعات، ليتم التعامل مع الأجسام الغريبة بموقع البلاغات للكشف عنها لمعرفة مدى سلبية وإيجابية البلاغات.





6- حماية الأنشطة بالمرافق العامة والخاصة، ليتم استمرارها وعدم تعطيها وحمايتها من أخطار النيران.





7- خدمة الإطفاء ويتم من خلالها مقاومة الحرائق وتقليل الخسائر فى الممتلكات والأرواح.



