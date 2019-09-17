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شقيق بوجبا يثير الجدل حول مستقبل نجم مانشستر يونايتد وموعد إنتقاله لريال مدريد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
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شقيق بوجبا يثير الجدل حول مستقبل نجم مانشستر يونايتد وموعد إنتقاله لريال مدريد
بوجبا
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محمد علي
 
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أشعل ماتياس بوجبا، شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، النار من جديد فيما يتعلق بشائعات مستقبل شقيقه وحقيقة إنتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد، وذلك بعدما تحدث، ماتياس بوجبا، لبعض وسائل الإعلام وكشف بعض التفاصيل عن ما حدث في الصيف الماضي بين شقيقه وبين إدارة ناديه مانشستر يونايتد من جهة، وبين ريال مدريد وزين الدين زيدان في الجهة الأخرى.

ماتياس بوجبا أجاب عن التساؤلات بشأن حقيقة مفاوضات شقيقه مع ريال مدريد، وقال: " أعتقد بأن الجميع يعلم أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد أراد لاعبين لكنه لم يكن يحظى بأي منهم ، لكن ليس لدي شك في أنه سوف يقوم بالعمل المطلوب لرفع الفريق إلى المستوى الذي يريده هو ويريده جماهير ريال مدريد في السنوت المقبلة".

وأكمل شقيق بوجبا تصريحاته المثيرة للجدل، وقال: "أنا أحب زيدان وهو يحب أخي والجميع يعرف ذلك، ولكن لم يمكن الجزم بأن بوجبا سيلعب يومًا ما في صفوف ريال مدريد".

يذكر أن ماتياس بوجبا كان قد صرح من قبل أن شقيقه قد تواصل مع ريال مدريد في الصيف الماضي، وكان يرغب في خوض تجربة إحترافية جديدة في إسبانيا، ولكن مانشستر يونايتد قد تمسك به وفضل البقاء في إنجلترا.

وكذلك قال شقيق بول بوجبا في تصريحات سابقة، أن شقيقه قد تلقى إتصالاته من قبل نجم وأسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي، مؤكدًا على وجود علاقة جيدة تربط بين اللاعبين على حد وصفه
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