أكرم عفيف.." نفاثة "قطرية حطت الرحال بالسد في نصف نهائي أبطال آسيا

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قاد الدولي القطري أكرم عفيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد فريقه القطري إلى الوصول للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بالفوز على نادي النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد جاسم بن حمد في الدوحة.



وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على المسيرة الناجحة التي قدمها أكرم عفيف خلال الموسم الماضي والتي قادته للظهور بمثل هذا المستوى أمام نادي النصر.



بات الدولي القطري أول لاعب يسجل أربعة وعشرين هدفاً في موسم واحد بتاريخ الكرة القطرية وهو رقم قياسي جديد سيصعب تكراره لسنوات طويلة خاصةً وأنه على مدار السنوات الماضية دائماً ما يكون هداف الدوري القطري من اللاعبين الأجانب.



ولم يصل أي لاعب قطري من قبل إلى نفس الرقم من الأهداف حتى من الذين نجحوا في الحصول على لقب الهداف الأمر الذي جعل عفيف يحفر إسمه في قائمة الهدافيين التاريخيين بحروف من ذهب خاصةً وأن أهدافه قادت السد للحصول على درع الدوري.



من هو أكرم عفيف ؟



يعتبر واحد من أبرز لاعبي السد والدوري القطري المحليين وهو الذي لعب دوراً بارزاً في حصول منتخب العنابي على لقب كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في تاريخ منتخب بلاده بجانب المعز علي وعبد العزيز حاتم وغيرهم من الشباب اليافع.



كما وسبق أن شارك اللاعب مع منتخب قطر للشباب في كأس آسيا 2014 بميانمار وتوج بها العنابي للمرة الأولى في تاريخه أيضاً ولعب عفيف في كأس العالم للشباب عام 2015 بنيوزيلاندا قبل أن يخرج لخوض تجربة إحترافية في صفوف فريق نادي فياريال الإسباني لكنه عاد الموسم التالي لتمثيل الفريق السداوي.



وعلى الرغم من أن اللاعب اليافع نجح في تسجيل أربعة وعشرين هدفاً لكنه لم ينجح في الحصول على لقب الهداف بسبب وجود النجم الدولي الجزائري وزميله في الفريق بغداد بو نجاح القاطرة التي سجلت بمفردها تسعة وثلاثين هدفاً.



تصريحات عفيف بعد الفوز على النصر



وعقب المباراة أدلى عفيف بتصريحات صحفية قال فيها " إستفدنا كلاعبين من الدرس الذي حدث معنا في لقاء الذهاب وكان من الممكن أن نحسم الأمور مبكراً لكن الخسارة المفاجأة التي تعرضنا لها جعلتنا أمام فرصة وحيدة وهي تحقيق ريمونتادا جيدة تأخذنا إلى الدور نصف النهائي.



وأضاف " توقعت قبل اللقاء أن أسجل وأن نتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة القارية وهو ما حدث بالفعل والفضل يرجع بعد الله " سبحانه وتعالى " لمجهود اللاعبين الذين بذلوه طيلة الفترة الماضية من عمر الموسم خاصةً وأننا نأخذ الأمور خطوة بخطوة.



وأنهى " أتوجه بالتهنئة لجميع عشاق فريق نادي السد بالإضافة إلى اللاعبين والجهاز الفني وأتمنى لهم إستمرار المساندة الجماهيرية والدعم خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية على المستوى المحلي في بطولة الدوري والمستوى القاري في بطولة دوري أبطال آسيا.

