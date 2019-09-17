اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على الجهاز المعاون



فجر الإعلامي الكبير أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد إستبعاد الكابتن إيهاب جلال من مسؤولية الإشراف على تدريب المنتخب المصري الاول لكرة القدم وذلك بعد رفض إتحاد الكرة الإنصيا

ع لبعض أوامره من حيث إختيار الجهاز المعاون له.