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اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على الجهاز المعاون

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
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اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على الجهاز المعاون
العميد
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محمد أيمن
 
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فجر الإعلامي الكبير أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد إستبعاد الكابتن إيهاب جلال من مسؤولية الإشراف على تدريب المنتخب المصري الاول لكرة القدم وذلك بعد رفض إتحاد الكرة الإنصياع لبعض أوامره من حيث إختيار الجهاز المعاون له.


وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " أن حسام حسن بات أقرب لتولي مسؤولية تدريب الفراعنة أكثر من أي وقت مضى خاصة ً بعد الجلسة المغلقة التي جمعته برئيس اللجنة الخماسية المؤقتة عمرو الجنايني للإستقرار على الجهاز المعاون.


وكتب شوبير " ‫مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر‬


ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة وجود بعض المفاجأت فيما يخص باقي أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري.


ويأتي إختيار مدير فني جديد للمنتخب المصري بعد خيبة الأمل التي خلفها المكسيكي خافيير أجيري وقيادته الفريق للخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية 2019.


وتتطلع الجماهير إلى أن يقود الفراعنة مدير فني قادر على تحقيق لقب الكان الغائب منذ عام 2010 والوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2020. 
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