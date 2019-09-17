تشيلسي ينجح في إقناع نجم الفريق بتجديد عقده مع النادي 

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قالت صحف إنجليزية صباح اليوم، بأن نادي تشيلسي يطمح في أن يحافظ على القوام الأساسي للفريق في الوقت الحالي خاصة نجوم الصف الأول في النادي اللندني، وذلك في ظل وجود عقوبة منع من التعاقدات قد وقعت على نادي تشيلسي في الفترة الأخيرة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن نادي تشيلسي قد قرر توقيع عقد جديد مع اللاعب البرازيلي، ويليان، مؤكدة بأن مفاوضات النادي مع اللاعب قد نجحت، وأعلن اللاعب عن موافقته على تجديد عقده مع النادي بصروة نهائية، بل وطالب بأن يقوم النادي بإرسال العقد حتى يوقع عليه قبل دخول ميركاتو يناير.



وكانت الصحف الإنجليزية، وعلى رأسهم الصن والميرور والجارديان، قد أكدت أن ويليان سوف يوقع على العقد الجديد في الساعات المقبلة، بعدما تلقى وعود من قبل إدارة النادي بالحصول على بعض المميزات المالية في العقد الجديد.



يذكر أن ويليان كان من اللاعبين الذي تنتهي عقوده مع أنديتهم في الصيف المقبل، وهو ما كان يجعل اللاعب قادر على التوقيع لأي نادي آخر خلال شهر يناير المقبل، ولكن يبدو بأن تشيلسي لم يسمح بذلك وحصول على موافقة اللاعب لتجديد عقده مع النادي لفترة أطول.



الجدير بالذكر، أن ويليان كان مطلوب من قبل نادي مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، ولكن النادي اللندني، قد رفض فكرة التنازل عن خدمات لاعبه البرازيلي بأي شكل من الأشكال، ومصمم على بقاءه، خاصة بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد، وإنتقاله إلى صفوف ريال مدريد.