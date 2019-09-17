نجم ريال مدريد يتلقى ضربة قاضية من زيدان

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قالت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب ريال مدريد الفرنسي، زين الدين زيدان، قد تسبب في دخول نجم الفريق والوافد الجديد إلى صفوف ريال مدريد في حالة نفسية سيئة للغاية، وذلك بعدما قرر زيدان إستبعاد اللاعب من عدم حساباته بشكل نهائي، وعدم الإعتماد عليه خلال المباريات القادمة.



وبحسب ما ذكرته صحف إسبانية، بأن زيدان ليس لديه أي نية للإعتماد على لاعب ريال مدريد الجديد، رودريجو جوس، والذي أنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي، حيث أصبح موقف اللاعب غامض للغاية، خاصة بعدما لم يحصل اللاعب على أي فرصة للمشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة، حتى في مباراة ليفانتي الأخيرة في الجولة الرابعة من بطولة الليجا الإسبانية، ظل اللاعب حبيس دكة البدلاء، ولم يشارك على الإطلاق.



وأشارت التقارير الصحفية، أن رودريجو يشارك فقط مع فريق الكاستيا، وظهر اللاعب في مباراة أمام لانجريو، والتي أنتهت بالتعادل السلبي، ولم ينجح اللاعب في تقديم نفسه بشكل جيد، مما جعل البعض يتوقع بأن يستمر اللاعب خارج حسابات زيدان في الفترة المقبلة.



وبذكر أن ريال مدريد يستعد الآن لمواجهة من العيار الثقيل أمام نادي باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، والتي تقام مساء الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء، في العاصمة الفرنسية باريس، ويرغب ريال مدريد في أن يحقق إنتصاره الأول في البطوةل على أرض الباريسين، هو الأمر الذي يشكل دفعة معنوية قوية للفريق في بداية مشواره بدوري الأبطال والتي تعد البطولة المفضلة لزيدان.