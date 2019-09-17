ياسر رزق: لا يوجد حاليا مصدر للشخصيات المؤهلة إلا القوات المسلحة
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
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نعيم يوسف
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قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن ما يتم بناؤه حاليا في الدولة سوف يكتمل في عام 2020، وستكون هناك فرصة للإصلاح السياسي، وقد يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة لا يستطيع أحد غيره أن يطلقها في هذا المجال.
وأضاف "رزق"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه "يتوقع" أن يحدث ذلك، وليس "معلومة"، لافتا إلى أن الرئيس قد يرى الوقت مناسبا في وقت مبكر عن ذلك، أو وقت لاحق، ولكن الإصلاح السياسي سوف يتم على يد هذا الرجل –في إشارة للسيسي-.
وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، أنه لو لم يتم الإصلاح السياسي على يد الرئيس سوف تطول المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنه لا يوجد حاليا مصدر للشخصيات المؤهلة إلا القوات المسلحة، يليها البيروقراطية المصرية.
وأضاف، أن الشعب اختبر في عام 2012 شخص ذو خلفية عسكرية وهو أحمد شفيق، ومرشحي الإخوان المسلمين، وأيضا مرشحين ينتمون للإخوان بشكل أو بآخر، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح آخر كان إرهابيا هو حازم صلاح أبو إسماعيل، وفشلت المحاولة.
ولفت إلى أن هناك انتخابات في 2024، و2030، ويجب أن نرى مرشحين أقوياء من الأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة فتح المجال أمامها لكي تنجح في ذلك، مشيرا إلى أن هناك أحزاب يمكن أن تكون ائتلافا معا، بعيدا عن الأحزاب الدينية، معقبا: "ومش عايزين أحزاب دينية".
وأضاف "رزق"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه "يتوقع" أن يحدث ذلك، وليس "معلومة"، لافتا إلى أن الرئيس قد يرى الوقت مناسبا في وقت مبكر عن ذلك، أو وقت لاحق، ولكن الإصلاح السياسي سوف يتم على يد هذا الرجل –في إشارة للسيسي-.
وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، أنه لو لم يتم الإصلاح السياسي على يد الرئيس سوف تطول المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنه لا يوجد حاليا مصدر للشخصيات المؤهلة إلا القوات المسلحة، يليها البيروقراطية المصرية.
وأضاف، أن الشعب اختبر في عام 2012 شخص ذو خلفية عسكرية وهو أحمد شفيق، ومرشحي الإخوان المسلمين، وأيضا مرشحين ينتمون للإخوان بشكل أو بآخر، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح آخر كان إرهابيا هو حازم صلاح أبو إسماعيل، وفشلت المحاولة.
ولفت إلى أن هناك انتخابات في 2024، و2030، ويجب أن نرى مرشحين أقوياء من الأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة فتح المجال أمامها لكي تنجح في ذلك، مشيرا إلى أن هناك أحزاب يمكن أن تكون ائتلافا معا، بعيدا عن الأحزاب الدينية، معقبا: "ومش عايزين أحزاب دينية".
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