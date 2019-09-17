أحمد فهمي يرتدي"فانلة" في أول ظهور له مع هنا الزاهد بعد الزواج (فيديو)





نشر الفنان أحمد إمام فيديو لزميله الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد معلقًا عليها "حبايبي عرسان مصر"





وظهر الثنائي خلال الفيديو وهما يهنئان الفنان محمد إمام بعيد ميلاده قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا إيمو".





ويعد ظهور الثنائي الأول منذ زواجها قبل أيام، وارتدى فهمي "فانلة" خلال ظهوره.





الزاهد تشارك صورة من حفل الزفاف





وقبل أيام شاركت الفنانة الزاهد جمهورها، صورة من حفل زفافها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"،





علقت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، على حفل زفافها من الممثل أحمد فهمي، الذي أقيم أمس الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد كبير من الفناني





كما حرصت هنا الزاهد على توجيه الشكر لكل من ساهم في ظهور حفل زفافها في أفضل صورة.





حضور الحفل





حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.





واحتلفت هنا الزاهد وأحمد فهمي، بخطبتهما في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، واقتصر الحضور على العائلتين.





واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.



واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



بداية تعارفها على فهمي



وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.



أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.



مشاركتهما في "الواد سيد الشغال"



وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.



وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد من (أوس أوس).





بدايتها في عام 2003

ظهرت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع المطربة ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه.





وكان مقررا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي، لكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديدة حيث قدما سويا مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.







