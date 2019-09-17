كونتي يستفز برشلونة بتصريحات نارية قبل إنطلاق دوري الأبطال

أكد المدير الفني الإيطالي لنادي إنتر ميلان، بأن برشلونة لن يكون سعيد بمواجهة نادي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أوقعت القرعة الفريقين وجهًا لوجه في دور المجموعات هذا الموسم، مشد دًا على كون إنتر ميلان قادر على الصعود وعلى بلوغ الدور التالي حتى مع وجوده في مجموعة نارية.







وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قد أوقعت نادي برشلونة الإسباني وانتر ميلان الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي، ضمن المجموعة السادسة، وسيبدأ برشلونة مشواره بمواجهة بروسيا دورتموند، في حين يبدا إنتر ميلانو مشواره بمواجهة سلافيا براج.





وقبل مباراة انتر وسلافيا براج، تحدث كونتبي لوسائل الإعلام، وقال: "أعتقد بأن مباراة برشلونة وانتر ميلان، ستكون مباراة مثيرة للغاية بالنسبة للجميع، هي مباراة تمنحك الدوافع وتدفعك إلى بذل أقصى جهدك. لا أعتقد أن برشلونة سعيد لمواجهة الإنتر في هذا الدور المبكر".





وأكمل كونتي حديثه حول رأيه في قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقال: "في الحقيقة، نحن نسعى بشكل أو بأخر للوصول إلى الأدوار المتقدمة، هذا هو طموحنا في الوقت الحالي، نحن نريد أن نصل إلى الأدوار المقبلة، نريد أن نكمل طريقنا، والتواجد في مجموعة مثل هذه يكون أفضل إستعداد بالنسبة لك في حالة نجاحك بالتأهل إلى الأدوار القادمة".