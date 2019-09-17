الغندور يكشف عن صدمة للجماهير قبل موقعة السوبر

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أنه الى الآن لم يتم الأستقرار على طاقم التحكيم الذي يدر لقاء السوبر و عن تخوفه من عدم القدرة على استقدام حكام اجانب للمباراة .





وقال الغندور عبر تصريحات تليفزيونية: "هناك صعوبة فى استقدام طاقم أجنبى للسوبر المصرى بسبب ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد" .





وأضاف أن الباب حاليا مفتوح أمام استقدام حكام من أمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للحاق واستقدام طاقم حكام اجنبى.





واكد أنه اتفق مع اللجنة الخماسية على تواجد التحكيم المصرى فى كل المباريات بكافة البطولات عدا لقاءات الزمالك والأهلى.





يذكر أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمال ستقام الجمعة القادمة على ملعب برج العرب بالاسكندرسة بحضور 10 الأف مشجع بالتساوى بين الناديين.









وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأخيرة أمام كانو سبورت الايفواري بهدفين دون رد على ملعب الأخير تحت قيادة المدير الفني الجديد رينيه فايلر ، بينما تلقى الزمالك خسارته الأولى مع المدرب الصربي ميتشو بهدفين مقابل هدف.





وتأتي المباراة قبل انطلاق الدوري المصري موسم 2019/ 2020 والذي تم الاعلان عن القرعة له وتحديد مواجهات الجولات حتى نهاية الجولة الأولى للدوري .



