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مجدي علام: الاهتمام بطبقة الأوزون أول قصة نجاح دولية لحماية البيئة في التاريخ

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
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مجدي علام: الاهتمام بطبقة الأوزون أول قصة نجاح دولية لحماية البيئة في التاريخ
الدكتور مجدي علام
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الاهتمام بطبقة الأوزون يعتبر أول قصة نجاح دولية لحماية البيئة في التاريخ، لافتًا إلى أن الموضوع تحول لأول مرة في تاريخ البيئة إلى إجراءات عملية.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون تدخل في الصناعات، لافتًا إلى أنه تم تحويل هذه الصناعات إلى مواد بديلة للأوزون، وأشهرها المواد المستخدمة في التبريد.

وأشار أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن وقف هذه الانبعاثات يؤدي إلى تعافي طبقة الأوزون، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر النجاح الرئيسي الوحيد في تاريخ البيئة؛ لأن إجراءاته كانت واضحة ومحددة، ولم يستطع أحد فعل مثل هذه الإجراءات على الاحتباس الحراري أو التنوع البيولوجي.

ولفت أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن الجزء الخاص بالأوزون يكاد يكون هو الجزء الواضح الوحيد في اتفاقيات المناخ، منوهًا بأن غازات الاحتباس الحراري ما زال تحديًا كبيرًا؛ لأنه مرتبط بحرق الوقود.

وأكد "علام"، أن الوعي هو المدخل الأول للتعامل مع قضايا البيئة، مهما كانت القوانين يجب أن يكون المواطن لديه وعي للتعامل مع البيئة، بالإضافة إلى التمكين والحافز الاقتصادي.

ولفت إلى أن برنامج الطاقة الشمسية وبرنامج الصوب الزراعية برامج هامة لحل مشاكل في المناخ والمياه، مؤكدًا أن الصوب الزراعية نموذج للزراعة النظيفة.
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