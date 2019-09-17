في عهد السيسي| عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية بالبحر الأحمر.. وحفل لتوزيع جوائز الكاف

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بعد سنوات عجاف عانى منها القطاع السياحي تعود السياحة لمعدلتها الطبيعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقوة في البحر الأحمر، حيث شهد القطاع السياحي عودة التدفق السياحي مرة أخرى التي تجاوزت المعدلات من عام "2010" بعد 5 سنوات عجاف مر بها قطاع السياحة.



زيادة نسب الإقبال السياحي

وبلغت نسب الإقبال السياحي على محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة الماضية حيث وصلت الإشغالات الفندقية إلى أعلى نسبة لها منذ عام 2010 في ارتفاع نسب الإشغالات الفندقية، خاصة بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم والمنتجعات السياحية الكبري، وتعدت معدلات الوصول خلال الشهرين أكثر من 800 ألف سائح في كل شهر لأول مرة منذ سنوات.



عودة السياحة الفنلندية

كما عادت السياحة الفنلندية للبحر الأحمر بعد توقف دام 6 سنوات خلال عام 2018 وكان اللواء أحمد عبد الله، محافظ الإقليم، استقبل وفدًا سياحيًا فنلنديًا على رأسهم "Annina Metsola" المنسقة الإعلامية للقطاع السياحي بفنلندا و"Maria Niemi" مديرة العلاقات العامة بأحد أكبر شركات السياحة الفنلندية، وذلك بمناسبة عودة السياحة الفنلندية لزيارة المحافظة مرة أخرى بعد مرور 6 سنوات وبحث سبل زيادة أعداد السائحين الفنلنديين.



أكبر وأسرع يخت سياحي في العالم

كما استقبل ميناء الغردقة البحري أكبر وأسرع يخت سياحي في العالم، وهو اليخت السياحي "silver fast"، أكبر وأسرع يخت سياحي في العالم، والمملوك لشركة "fast" الأسترالية، وأوضحت إدارة ميناء الغردقة البحري، أن اليخت "silver fast" بريطاني الجنسية، حصل على جائزة اليخت الأكبر والأسرع في معرض موناكو لليخوت، حيث صمم بتصميم عصري أنيق من الألمونيوم ويبلغ طوله 77 مترًا وتزيد سرعته عن 27 عقدة.



ويتوفر باليخت كافة وسائل الراحة والرفاهية، ويتسع إلى 18 ضيفًا، ويضم 8 حجرات، وصالة سينما، وصالة رياضية، ومنتجع صحي، وحديقة شتوية، وغرف للأعمال، وصالة تتسع لعشرين شخص، ومهبط طائرات هليكوبتر على السطح.



سفينة يبلغ طولها 296 مترا

وفي ذات السياق استقبل ميناء سفاجا البحري، السفينة السياحية العالمية "ماين شيف 4"، وعلى متنها 2410 سائحين من مختلف الجنسيات، قادمة من ميناء الإسكندرية.



ويبلغ طولها 296 مترًا، وهي واحدة من أكبر السفن في العالم، وهي الزيارة الأولى التي تصل فيها السفينة العالمية إلى ميناء سفاجا، وهو ثاني ميناء مصري تزوره بعد ميناء الإسكندرية.



أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية

كما استقبل أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية "Lufthansa" بمطار الغردقة الدولي، قادمة من ميونخ للغردقة مباشرة، وتحمل على متنها 200 راكب.



وأعرب المحافظ،عن سعادته بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية لوفتهانزا، أحد أهم الخطوط الجوية الألمانية، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث السياحي، الذى سيكون له دوي كبير حول العالم وبألمانيا خاصة، كما يساعد تدشين خط مباشر من ميونخ إلى الغردقة، فى جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم.

وتعد هذه الرحلات العالمية تأتي بعد سنوات من العمل والعلاقات الدولية، التى قام بها الرئيس السيسي وعددا من الوزارات المختصة مع جنسيات مختلفة لتحقيق أعلى النتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة، وفتح خطوط طيران جديدة بها.



افتتاح القنصلية السويسرية بالغردقة

وقام اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والسفير بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، القنصلية الفخرية السويسرية بمنتجع الجونة بالغردقة، وذلك بحضور المهندس سميح ساويرس، وفيرونيك لوشي، المسئولة عن الرعايا السويسريين بالبحر الأحمر، وبعض أعضاء الجالية السويسرية.



في عهد السيسي الغردقة أصبحت ملازا لمشاهير العالم

وتحولت مدينة الغردقة لمزار سياحي لمشاهير العالم التي لم تشهدها من قبل حيث استقبلت مدينة الغردقة، انتونيو كونتي، المدير الفني السابق لفريق.



كما استقبلت راموز نجم فريق ريال مدريد الاسبانى واخمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.



وخطفت مدينة الغردقة أنظار الإتحاد الإفريقي لإقامة حفل توزيع جوائز الكاف بالغردقة في يناير 2020 وهذا الحدث الأول في تاريخ مصر وذلك في عهد السيسي.