بالأرقام.. محمد صلاح مُرعب "الطليان" قبل لقاء ليفربول ونابولي

يستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من سبتمبر لعام 2019، على ملعب "سان باولو" ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020.





ويتطلع فريق ليفربول "حامل اللقب" لتحقيق بداية قوية في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعي لتحقيق الفوز علي فريق نابولي وحصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة مبكرًا، بينما يبحث الفريق الإيطالي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الليفر متسلحًا بالأرض والجمهور في لقاء الليلة.





تاريخ مواجهات ليفربول ضد نابولي





تقابل فريق ليفربول مع نظيره نابولي الإيطالي في 6 مواجهات سابقة، حقق الريدز الفوز في 3 مباريات، مقابل انتصارين للفريق الإيطالي، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.





سجل لاعبو ليفربول 9 أهداف خلال مبارياتهم ضد نابولي، بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.





آخر مواجهة جمعت بين ليفربول ونابولي كانت مباراة ودية جمعت بينهما في 28 يوليو الماضي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي 3 – 0.





ماذا يفعل محمد صلاح أمام نابولي الإيطالي؟





يعول الألماني يورجن كلوب بشكل أساسي على النجم المصري محمد صلاح كثيرًا لتحقيق الفوز علي فريق نابولي الإيطالي خلال مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وسبق وتقابل محمد صلاح في 7 مباريات رسمية سابقة ضد فريق نابولي، فازت أندية "صلاح" في 3 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الإيطالي، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.





سجل محمد صلاح هدفين في شباك نابولي، وصنع هدفين ايضًا، كما حصل على بطاقة صفراء وحيدة.





واجه محمد صلاح فريق نابولي في 4 مباريات خلال احترافه ضمن صفوف فريق روما الإيطالي، وفاز فريق النجم المصري في مباراتين، وخسر مباراة وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة، وسجل "مو" هدفًا وصنع هدفين.





بينما التقي "صلاح" مع نابولي في مباراة وحيدة خلال تواجده مع فريق فيورنتينا، وخسرها الفيولا 3-0.





وواجه "صلاح" فريق نابولي في مباراتين بقميص ليفربول، وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فاز كل منهما في مباراة بنتيجة واحدة (1-0)، وكان نجم منتخب مصر صاحب هدف الفوز للريدز والذي كان بوابة التأهل للدور التالي بالبطولة ومن ثم استكمال المشوار حتي التتويج بلقب دوري الأبطال.





أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي





لعب محمد صلاح 7 مباريات مع ليفربول بالموسم الحالي حتي الآن، بإجمالي دقائق لعب فعلية (649 دقيقة لعب)، ونجح في احراز 4 أهداف جاءت جميعها في الدوري الإنجليزي، كما صنع هدفين.



