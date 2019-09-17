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ياسر رزق يتوقع إطلاق "السيسي" مبادرة للإصلاح السياسي في 2020

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
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ياسر رزق يتوقع إطلاق السيسي مبادرة للإصلاح السياسي في 2020
الكاتب الصحفي ياسر رزق
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داليا الحسين
 
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توقع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للإصلاح السياسي في 2020، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي في مصر سيكون على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلا طالت المرحلة الانتقالية.

وقال "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإصلاح السياسي ترسيخ احترام الدستور، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك مجال أوسع لحرية الصحافة والتعبير والرأي.

وأوضح الكاتب الصحفي أنه سيكون هناك نوافذ إعلامية كثيرة، ووجود اتصال أعمق بين السلطة والإعلام، فضلًا عن وجود قدر من التسامح في تقبل الرأي الآخر من جهات حكومية، منوها إلى أن حرية الرأي والتعبير ستكون للكتلة الوطنية فقط، "تحالف 30 يونيو"، ولا مجال للمصالحة مع الإخوان.

وكما قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يختلف عن الرؤساء السابقين له؛ لأن ليس لديه من يتحدث بالنيابة عنه، موضحًا: "رجال الإعلام الموجودين حاليا هم رجال ثورة 30 يونيو، وكل واحد منهم معتبر أن له جزء في الرئيس؛ وهو أمر ليس سيئا".

وتابع أنه آن الآوان للإصلاح السياسي في مصر للمضي قدما بالدولة المصرية، والتي بدأت بالفعل من خلال التعديلات الدستورية التي تهدف لاستقرار الوطن.

وأكمل الكاتب الصحفي أنه آن الأوان للإصلاح السياسي في مصر للمضي قدمًا بالدولة المصرية، والتي بدأت بالفعل من خلال التعديلات الدستورية التي تهدف لاستقرار الوطن.

وأوضح قائلًا: "ماذا بعد الرئيس السيسي؟ الأوضاع لم تنضج بعد وما زال هناك الكثير"، معلقًا: "إحنا عايزين الرئيس السيسي عشان تترسخ أعمدة الوطن.
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