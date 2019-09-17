بـ"عروض عالمية".. الخريطة الكاملة لاحتفالات هيئة الترفيه باليوم الوطني الـ89

تحتفل هيئة الترفية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، من خلال جدول فعاليات شهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89 و تقدم الهيئة مجموعة من الحفلات لكبار نجوم الفن مثل محمد عبده ونبيل شعيل ورابح صقر، كما تقدم الهيئة سلسلة حفلات علي مستوي كل المملكة لتقديم عروض العاب نارية، في هذا السياق تستعرض "الفجر" خريطة احتفالات الهيئة بكل مدنية من مدن المملكة.

احتفال عام

تقيم الهية احتفال عام يسمي "حفلات الهمة "، والتي تاتي تحت شعار" بهوية واحدة تتجسد تلاحم في هذا الوطن، نحتفل بفنون وثقافات جميع مناطق المملكة في مكان واحد" ، تتيح الاحتفالية فرصة التصوير، والعناصر الفنية، والعروض المتجولة، ومسرح الموسيقي، وشاسة العرض الحي، وورش عمل الأطفال، ومنصة الفنانين والفرقة الشعبية ومطاعم ومتاجر.

الرياض

تحتفل الرياض بمهرجان طريق الهمة في الصالات الخضراءخلال الفترة من 23-19سبتمبر، بالاضافة إلي عروض الالعاب النارية في طريق الامير تركي بن عبد العزيز وطريق الاميررمحمد بن عبد العزيز واستاد فهد، تعقد حفل اوركسترا من السنين بجامعة الاميرة نورة 19-23سبتمبر، تنطلق حفلتي الفنان حسين الجسمي والفنان عبادي الجوهر في مركز الملك فهد الثقافي في يوم 23 سبتمبر.

المنطقة الشرقية

بالأمل والفخر، تنظم المنطقة الشرقية احتفالات الهمة والالعاب النارية في الكورنيش ، كما تحتفل بصقور الشرقية وهي عروض ترفيهية من قوات الجوية في طريق الكورنيش يوم 21 سبتمبر، تحتفل المنطقة الشرقية يوم 23 سبتمبر بحضور الفنانة نوال الكويتية وعائض بأعياد المملكة في الصالة الخضراء.

جدة

تحتفل جدة بمهرجان النجوم يوم 23 سبتمبر بكورنيش الحمراء، تحتفل بمهرجان الالعاب النارية من 19 -23 سبتمبر، تعقد احتفالات الهمة في طريق الكورنيش وطريق الامير محمد عبد العزيز ، بينما احتفال الصقور القوات الجوية بطائرات الحربية يوم 20 سبتمبر بواجهة البحرية طريق الكورنيش، يحيي احتفالية جدة، الفنان رابح صقر والفنانة ووعد يوم 23 سبتمبر بصالة الخضراء .

المدنية المنور ة

تعقد احتفالات الالعاب النارية بالمدنية المنورة في طريق الملك عبد الله بينما احتفالات الهمة في شارع علي ابن ابي طالب 19-23 سبتمبر، تحتفل القصيم بملتقي الهمة في منتجع ديرتي الريفي 23 سبتمبر، بينما تحتفل عسير بملتقي الهمة في طريق الملك خالد عبد العزيز 19-23سبتمبر، تعقد احتفالات الالعاب النارية في سد ابها 19-23سبتمبر.

تبوك

تحتفل تبوك بمهرجان الهمة في متنزه الامير فهد بن سلطان، بينما تعقد ملتقي الهمة في مجتمعات الشبابية المحلية وسركة تبوك للتنمية الزراعية، يحيي حفلات تبوك الفنان عبد الله الرويشد واصيل ابو بكر في 20 سبتمبر بمركز الامير سلطان الحضاري

حائل

تعقد مدنية الحائل احتفالات الهمة في شارع المغواه 19-23سبتمبر، بينما تنطلق احتفالات ملتقي الهمة في متنزة المغواة الترفيهي 21 سبتمبر، يحيي حفلات الحائل الفنية، الفنان ماجد المهندس، الفنانة داليا مبارك باستاد نادي طائي 21 سبتمبر.

بينما تحتفل جازان بالهمة في طريق كورنيش الشمالي 19 -23سبتمبر ، يحيي حفلات جازان الفنان محمد عبده، وتركي عبد الله في مركز التميز سلطان الحضاري 22 سبتمبر، بينما تحتفل جوف باحتفالات الهمة في مركز الاميرنايف بن عبد العزيز ، يحيي حفلاتها الفنان نبيل شعيل ، وخالد عبد الرحمن بمركز الامير عبد الاله الحضاؤي يوم 19 سبتمبر.

كانت هيئة الترفيه اطلقت الدورات في تعلم صناعة السبح وتجربة تصميم بالخط الكوفي المربع و رقص بالمزمار والعاب الطاولة وصناعة المجوهرات وصناعة السجاد ورمي السهام وتجربة الخواتم ، صناعة ميدالية الكروشية وفن صناعة المعادن وتصميم ثلاثي الابعاد واستخدام الخزف وكتابة الاسم بالخط العربي وتصميم الازياء والرسم بالسكب اللوني وتصنيع البروش.