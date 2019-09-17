مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 17 9 2019 بث مباشر

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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني، ونابولي الإيطالي أمام ليفربول الإنجليزي، وتشيلسي الإنجليزي ضد فالنسيا الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة الهلال السعودي ضد مواطنه الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الأولى"

إنتر ميلان الإيطالي x سلافيا براج التشيكي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.



ليون الفرنسي x زينيت سان بطرسبرج الروسي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.



ريد بول سالزبورج النمساوي x جينك بلجيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.



أياكس الهولندي x ليل الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.



تشيلسي الإنجليزي x فالنسيا الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.



بوروسيا دورتموند الألماني x برشلونة الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.



بنفيكا البرتغالي x لايبزيج الألماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.



نابولي الإيطالي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.



مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "إياب دور الـ8"

أوراوا ريد دياموندز الياباني x شنغهاي الصيني، تقام المباراة في تمام الثانية عشر والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.



الهلال السعودي x الاتحاد السعودي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.



مواعيد جدول مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "إياب دور الـ32"

المحرق البحريني x شباب قسنطينة الجزائري، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.