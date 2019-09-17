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"الزراعة": منظومة كارت الفلاح ستضع المزارع المصري على الخريطة العالمية (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
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الزراعة: منظومة كارت الفلاح ستضع المزارع المصري على الخريطة العالمية (فيديو)
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعية، إن الحكومة تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومنظومة كارت الفلاح تعتبر البداية الحقيقية لوضع المزارع المصري على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن الفلاح المستهدف بكارت الفلاح هو الذي يمتلك الحيازة الزراعية، وليس المستأجر.

وتابع "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن كارت الفلاح سيعمل على تنقية كافة الحيازات الزراعية، وسيعمل على استبعاد كل ما هو من مساحات غير مزروعة، وهذا يعني أن الوزارة ستتعامل مع المساحة الزراعية الحقيقية الإنتاجية.

ولفت إلى أن الفلاح سيسجل في كارت الفلاح مساحة أرضه، والمحاصيل المختلفة الخاصة به، وهذا الأمر سيكون له قيمة كبيرة جدًا لمتخذ القرار، خاصة وأن المنظومة الجديدة سترصد كل المساحة الأرضية لمتخذ القرار، وكل الوزارات المختلفة المتعلقة بالإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الفلاح المصري يمتلك مساحات صغير جدًا، والدولة تهتم به بصورة كبيرة جدًا، ومنظومة كارت الفلاح ستعمل على توصيل الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم الفلاح في كافة مستلزمات الانتاج من أسمدة زراعية وأدوية زراعية، ومبيدات زراعية سواء كانت للقطن أو لأي محصول آخر سواء من الجمعيات الزراعية أو الائتمان أو الاستصلاح الزراعي

ولفت إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين حيازة زراعية أقل من 3 فدادين، لافتَا إلى أن من يمتلك هذه الحيازات يعتبر من صغار المزارعين الذي في حاجة لنظرة دعم من الدولة.
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